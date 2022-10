Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Vendita Samp: si fa avanti lo sceicco, ma senza soldi

La Gazzetta Sportiva racconta che cosa sta succedendo in casa Sampdoria a proposito della vendita dopo il tracollo di Massimo Ferrero. La società è in mano al trustee Vidal, che sta vagliando ipotesi di cessione, e sarebbe spuntata una lettera dal Qatar dello sceicco Faled Khalid al Thani, scritta in arabo e tradotta da un mediatore. Lo sceicco avrebbe manifestato l’interesse all’acquisto e ha aperto un conto corrente in Lussemburgo per le operazioni, ma senza depositare neanche un centesimo dei 200 milioni che servirebbero per il passaggio di proprietà.

La nostra opinione: diciamo che questa operazione parte già in salita. Un acquirente, invece che farsi vivo di persona, si affida a una comunicazione scritta incomprensibile ai più e non si scopre sulla liquidità che potrebbe investire. È giusto quindi che i traghettatori designati della società blucerchiata ci vadano coi piedi di piombo, perché prima servono delle garanzie e l’obiettivo è quello di mantenere viva una società che alle spalle ha una storia particolare e uno Scudetto all’attivo.

Juric lascia a fine stagione?

Le parole di Ivan Juric dopo il derby con la Juventus lasciano intendere che in casa Torino ci siano – di nuovo – dei dissapori con la dirigenza. Il tecnico granata, infatti, ha rilasciato dichiarazioni post-partita (riportate da Tuttosport) che lasciano un po’ perplessi:

A maggio? Non so che cosa succederà. È troppo presto per rispondere. Poi magari perdo altre partite e mi esonerano prima. Battermi per i rinforzi a gennaio? No, non batterò nessun pugno sul tavolo, non farò il pazzo alla mia maniera, tanto non serve a niente, perché ho già preso due schiaffi e quindi basta, ho fatto tre passi indietro. Penso solo ad allenare al meglio i ragazzi che ho per farli crescere.

La nostra opinione: I due schiaffi he menziona Juric probabilmente non sono figurati, ma fisici e si riferisce alla rissa col ds Vagnati le cui immagini hanno fatto il giro del web. Dalle sue parole, sembra che il tecnico abbia gettato la spugna e non abbia più voglia di metterci la faccia per dare quel qualcosa in più al club. Un tifoso del Toro potrebbe allarmarsi leggendo queste dichiarazioni, perché un tecnico che perde il fuoco è un tecnico che potrebbe non riuscire a trasmettere tutto ciò ch ha da dare alla squadra.

Abraham e la clausola che non preoccupa più

Il Corriere dello Sport mette in evidenza un aspetto che riguarda Tammy Abraham: durante l’estate il popolo romanista era preoccupato dal fatto che il Chelsea possa esercitare il diritto di riacquisto mettendo sul tavolo 80 milioni, perché fino a poco tempo fa l’inglese era quasi un eroe per il popolo giallorosso. Oggi, con il calo di rendimento del giocatore, l’entusiasmo della tifoseria si è spento e di quella clausola, ancora in essere, non si parla più.

La nostra opinione: è vero, Abraham non segna da un mese e gli inserimenti in rosa di Dybala e Belotti possono averlo destabilizzato. La situazione, comunque, seppur non da sottovalutare, non va neanche enfatizzata troppo. Ci sono giocatori che hanno vissuto di crisi ben più lunghe per poi tornare a essere grandi (Alessandro Del Piero, per esempio, ebbe una fase di blackout che durò otto mesi), perciò forse Tammy ora ha bisogno, per riconfermarsi, del sostegno del pubblico anziché dell’indifferenza.

