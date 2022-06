si racconta Dusan Vlahovic che (al Telegraph) dichiara amore alla Juventus sapendo che dovrà rilanciare una stagione per il Club molto complicata visti gli 'zero tituli' di fine anno. L'attaccante serbo è arrivato dalla Fiorentina nel mercato di riparazione invernale e, soprattutto nelle prime partite, è stato devastante con gol all'esordio contro l'Hellas Verona e autogol propiziato nella sfida di Coppa Italia con il Sassuolo. Le parole di Vlahovic: Arrivato in pompa magna con il 7 sulla spalle appartenuto ad un certo Cristiano Ronaldo che (al) dichiara amore alla Juventus sapendo che dovrà rilanciare una stagione per il Club molto complicata visti gli '' di fine anno.e, soprattutto nelle prime partite, è stato devastante con gol all'esordio controe autogol propiziato nella sfida di Coppa Italia con il. Le parole di Vlahovic:

"Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Ho solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c'è altro da dire. Per me è un onore indossare questa maglia, fatico a crederci ogni singola volta che lo faccio. Mi identifico con il loro dna. La personalità della Juventus coincide con la mia. Se giochi per la Juve non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, ti sacrifichi. Ed era tutto ciò che stavo cercando".

Ad

Ho solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus.

Calciomercato Roma, ecco Matic: primi autografi e selfie coi tifosi UN' ORA FA

IL GOL E IL CONFRONTO CON IBRAHIMOVIC

"È l'emozione più grande di tutte. È qualcosa che mi riempie, mi pervade e quindi se non la provo mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Segnare è come volare. E una volta che provi quella sensazione devi averne ancora e ancora. Ecco perché dico che crea dipendenza. I paragoni con grandi campioni da 400-500 gol e 20-30 titoli non sono granché giusti... Non mi infastidisce, ma è vero che certi raffronti aumentano le aspettative e se sbagli una o due volte vieni ricoperto dalle critiche. Tutti abbiamo il diritto di sbagliare, siamo tutti umani. E io voglio avere la mia personale carriera".

Segnare è come volare.

LA FORZA MENTALE

"Quando credi in te stesso, niente ti può abbattere. La forza mentale è fondamentale e io non so se sono davvero pronto da questo punto di vista. La pressione? A me la pressione piace, mi piace l'adrenalina...".

Allegri: "Vlahovic? Alla Juve la palla pesa di più, contento dell'impatto"

Calciomercato Chiellini-Los Angeles FC, ci siamo: c'è anche l'indizio social 3 ORE FA