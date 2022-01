Calcio

Calciomercato in un minuto - Vlahovic-Juventus, affare fatto. Inter: Gosens ad un passo

CALCIOMERCATO - Pochi giorni al gong della sessione invernale di mercato e per Juventus e Inter sono in dirittura d'arrivo, due colpi da 90. I bianconeri hanno trovato l'accordo di massima con la Fiorentina per Dusan Vlahovic sulla base di 67 milioni più bonus mentre i nerazzurri hanno raggiunto un acccordo di massima con l'Atalanta per il prestito con diritto di riscatto di Robin Gosens.

00:01:03, un' ora fa