Il calciomercato entra nel vivo in questa ultima settimana di trasferimenti per la finestra invernale. Un mese tutto sommato tranquillo, che rischia però di infiammarsi proprio nell'ultima settimana con il clamoroso passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus.

Una trattativa entrata nel vivo in queste ultime ore, con la Juventus pronta all'accelerata decisiva con un'offerta superiore ai 60 milioni di euro da recapirare a Commisso.

Vlahovic dunque è l'uomo scelto da Arrivabene e Massimiliano Allegri per ricostruire l'attacco della Juventus, dopo l'infortunio di Chiesa , i malumori di Dybala e la possibile partenza di Morata destinazione Barcellona.

Seguiamo dunque insieme tutti gli aggiornamenti della trattativa Vlahovic-Juventus!

Giovedì 27 gennaio

Ore 20:30 - Sabato le visite

Come riporta la Gazzetta dello Sport per la firma di Vlahovic a questo punto mancano solo le visite mediche: la Juventus è in attesa del tampone negativo del giocatore, che una settimana fa è risultato positivo al Covid. Se domani arriverà il via libera potrà partire per Torino e sabato sottoporsi alle visiite mediche al J Medical. AFFARE FATTO!

Ore 19:25 - Fumata bianca!

Secondo Romeo Agresti di Goal Italia l'incontro ha generato la proverbiale fumata bianca: accordo totale anche tra entourage di Dusan Vlahovic e dirigenza bianconera! Per quanto riguarda Alvaro Morata, invece, il giocatore spingerebbe per provare a prendere il treno Barcellona. L'Atletico Madrid, per ora, non apre al prestito semplice, vorrebbe l’obbligo di riscatto al termine della stagione secondo quanto riporta l'insider del mondo Juve Agresti.





18:45 - Attesa per l'incontro

Cresce l'attesa per l'incontro a Torino tra agente del giocatore e dirigenza bianconera. Ormai si attende solo la definitiva fumata bianca e l'affare dell'anno potrà andare in porto!

15.50 - L'entourage di Vlahovic a Torino!

Secondo quello che scrive Romeo Agresti di Goal, nel tardo pomeriggio di oggi è in arrivo a Torino l’entourage di Vlahovic.

15.35 - Visite mediche nel weekend

Come è noto, Dusan Vlahovic ha saltato la trasferta di Cagliari con la Fiorentina: l'attaccante serbo, così come Saponara, non erano stati inseriti nella lista dei convocati di Italiano all'indomani di un comunicato del club viola in cui venivano riportati due casi di positività al Covid nel gruppo squadra (senza indicare le generalità). Ora, l'idea della Juve sarebbe quella di far sostenere le visite mediche al giocatore nel weekend, ma chiaramente dipende dall'esito del tampone.

Ore 15.30 - Ultimi dettagli da risolvere

Come riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, Dusan Vlahovic sarà a disposizione di Massimiliano Allegri dalla prossima settimana: restano da vedere alcuni incastri burocratici. In attesa di risolvere gli ultimi dettagli sul contratto e sulle commissioni si va verso la programmazione delle visite mediche nel weekend.

Ore 15.10 - I tifosi infuriati con Commisso

Nel frattempo, a Firenze, i tifosi della Viola hanno appeso un lenzuolo con Commisso truccato da joker. La parte calda della tifoseria è letteralmente infuriata con il proprietario americano.

Ore 14.30 - Si aspetta solo la fumata bianca

Nel frattempo, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è arrivato a Milano per l'Assemblea della Lega Calcio: il serbo aspetta a Firenze la fumata bianca e il via libera per le visite e la firma. Nel caso non potesse effettuare subito le visite a causa del Covid, potrebbe firmare in via telematica visto che l'idoneità sportiva l'ha già ottenuta con la Viola.

Ore 12.10 - Come fa la Juventus a permettersi Vlahovic a gennaio?

La Juventus si può permettere un esborso del genere ora? Rischia di creare problemi a bilancio un’operazione di questa portata? Quale sarà l’impatto e come sarà sostenibile? Ecco tutte le domande e le risposte. CLICCA QUI

Ore 11.50 - Il possibile esordio

L’esordio con la maglia della Juventus potrebbe essere domenica 6 febbraio all’Allianz Stadium contro il Verona, che è stata l’ultima squadra affrontata nel 2021: il 22 dicembre al Bentegodi un 1-1 senza segnare (una delle sole 3 gare senza gol per lui in campionato da inizio novembre a oggi).

Ore 10.50 - La Juve vuole pagare il serbo in 4 rate, la Fiorentina ne chiede 2

Come riportato dal "Corriere dello Sport", i bianconeri vorrebbero versare la cifra pattuita (67mln+8 di bonus) nelle casse viola in 4 tranches, mentre la Fiorentina sarebbe intenzionata a chiedere il pagamento in 2 sole rate. Dettagli che verranno messi a posto prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato.

Ore 10.20 - Quanto manca alla firma?

La Juventus incontrerà oggi l'entourage di Dusan Vlahovic per chiudere l'accordo con il bomber serbo classe 2000: stando a quanto riportato dal "Corriere della Sera", ci sarebbe però ancora qualche divergenza con l'agente di Vlahovic, Darko Ristic, cosa che potrebbe non portare alla firma dell'attaccante nella giornata di oggi. Nulla di irrisolvibile, ovviamente, dal momento che l'affare, sia con la Fiorentina, che con il giocatore, è ormai definito.

Ore 9.30 - Il colpo Vlahovic cambierà il futuro di Paulo Dybala?

Il colpo Vlahovic cambia forse gli scenari sul futuro di Dybala in bianconero. L'argentino è alle prese con il rinnovo del contratto col club juventino che ha rimandato l'appuntamento a febbraio. QUI IL FOCUS

Ore 8.45 - Morata, addio rimandato?

Attenzione anche agli sviluppi del caso Morata, strettamente legato all'arrivo di Vlahovic. Secondo la Gazzetta dello Sport la partenza dell'attaccante spagnolo non è affatto scontata. L'Atletico Madrid non sembra infatti intenzionato a concedere al Barcellona un prestito di 18 mesi, mentre dal canto loro i blaugrana dovrebbero pagare lo stipendio al giocatore, liberandosi al contempo di quello di Dembelé, per rispettare le regole della Liga. Al momento, quindi, lo scenario più probabile prevede che Morata rimanga alla Juventus fino a giugno: una soluzione che piacerebbe molto anche ad Allegri.

Ore 8 - A Vlahovic la 7 che fu di Ronaldo?

Secondo Tuttosport in casa Juventus non si scarta l'ipotesi di affidare a Dusan Vlahovic la maglia numero 7, indossata da Cristiano Ronaldo fino all'addio della passata estate. L'alternativa è la 9, che al momento tuttavia appartiene ad Alvaro Morata.

Ore 7.15 - L'agente di Vlahovic in arrivo a Torino

Siamo al rush finale per quanto riguarda la trattativa che porterà Dusan Vlahovic alla Juventus. L'agente dell'attaccante serbo, Darko Ristic, è atteso infatti oggi a Torino per trovare l'accordo definitivo con il club bianconero prima di dare il via al classico rituale del calciomercato ovvero le visite mediche, l'annuncio ufficiale e la presentazione.

Mercoledì 26 gennaio

Ore 23:45 - Vlahovic poi Nandez?

Juventus attiva sul mercato in entrata anche oltre Dusan Vlahovic: rimane vivo l'interesse dei bianconeri per la mezzala del Cagliari Nahitan Nandez. Restyling in corso...

Ore 22:00 - Giovedì giorno decisivo

Sarà domani giovedì 27 febbraio il giorno decisivo per il destino di Dusan Vlahovic: una giornata da "dentro o fuori" secondo la ricostruzione di "Tuttomercatoweb", ma per ora non ci sarebbero intoppi. Incontro semplicemente rimandato per cause di natura logistica. Giovedì l'agente del giocatore Darko Ristic e la dirigenza bianconera si incontreranno a Torino per poi annunciare fumata bianca qualora si limassero gli ultimi dettagli.

Ore 21:30 - E Morata?

"Barcellona? Non so cosa volete che vi dica", così Morata intercettato a Madrid... L'attaccante spagnolo rimarrà a Torino oppure accoglierà la chiamata di Xavi?

Ore 20:30 - Juve vola in borsa

Nel frattempo ’operazione Vlahovic spinge ancora la Juventus in Borsa, come riporta Calcioefinanza. Il titolo del club bianconero ha chiuso la seduta odierna in crescita del 5,28% a 0,3790 euro per azione, contro gli 0,36 euro per azione fatti registrare in chiusura nella giornata di martedì.

Ore 19:00 - Mosse collaterali

Occhio anche alle eventuali ripercussioni dell'affaire Vlahovic: la Juve, nello specifico, potrebbe sbarazzarsi di qualche elemento. Bentancur, Arthur e Kulusevski sono nomi caldi in uscita come segnala Romeo Agresti. Si lavora per (ri)fare la Juventus.

Ore 17:40 - Attesa per l'esito del vertice

Grande attesa per il vertice di mercato tra Juventus e Vlahovic: al momento in cui scriviamo ancora non si hanno notizie dell'esito dell'incontro per definire e limare gli ultimi dettagli di una trattativa ormai impostata, un colpo destinato a cambiare gli equilibri della Serie A!

Ore 15:30 - Dybala, slitta il rinnovo

L'arrivo di Vlahovic cambia gli scenari riguardanti il rinnovo di Paulo Dybala. La Juve sembra intenzionata a rinviare le trattative di qualche mese e con una nuova linea, forse anche al ribasso. La proposta non sarà in nessun caso superiore ai 7 milioni che andrà a percepire il serbo e la durata del contratto potrebbe essere inferiore, probabilmente sui 3 anni. Non è comunque escluso che i bianconeri rinuncino del tutto al rinnovo. Su di lui si parla già di un interesse del Liverpool.

Ore 15:00 - Nelle prossime ore atteso vertice con entourage Vlahovic

Dovrebbe avvenire nelle prossime ore il tanto atteso incontro tra i dirigenti della Juve e l'entourage di Vlahovic. Sul tavolo la limatura delle ultime distanze sul contratto, ma soprattutto la commissione di intermediazione da versare agli agenti.

Ore 14:00 - L'erede di Vlahovic è Cabral

Accordo tra la Fiorentina e il Basilea per Arthur Cabral, centravanti brasiliano che a breve diventerà dunque l'erede di Dusan Vlahovic: operazione, riporta 'Sky', da 14 milioni di euro più altri due di bonus. La scheda del giocatore.

Ore 13:00 - Fiorentina, ieri sera riunione con Italiano

Nella serata di ieri la dirigenza del club toscano ha convocato una riunione con il tecnico Italiano per spiegare i motivi della cessione di Vlahovic. Durante il meeting, secondo "La Stampa", si sono condivise le prossime mosse di mercato, da Cabral a Milik.

Ore 12:00 - Le offerte (rifiutate) dalla Premier

La Fiorentina è stata irremovibile sulla richiesta base di 70 milioni di euro per il giocatore. I dirigenti viola erano forti del fatto che dall'Inghilterra non mancavano le offerte per arrivare al serbo. Il primo ha muoversi era stato l'Arsenal mettendo sul piatto 65 milioni cash. Recente, invece, l'assalto del Newcastle: 90 milioni per il cartellino e 10 milioni al giocatore.

Ore 11:30 - La decisione dopo il match con il Milan

Secondo la ricostruzione del "Corriere dello Sport", la decisione definitva della Juventus su Vlahovic sarebbe stata presa nel post partita di Milan-Juventus. La totale carenza di produzione offensiva della squadra di Allegri è stato un campanello d'allarme per la dirigenza. Si è perciò deciso di anticipare l'impiego del budget destinato al mercato estivo.

Ore 10:30 - Triangolo Vlahovic-Morata-Dembelè

Triangolo di mercato intricato per l'attacco Juventino: se arriva Vlahovic, Morata può finire al Barcellona, ma i Catalani possono effettuare l'operazione solo a patto che Dembelè accetti la cessione.

Ore 10:00 - Esordio con il Verona o in Coppa Italia

Qualora non dovessero esserci ostacoli nei prossimi giorni, Vlahovic potrebbe essere a disposizione di Allegri già all'inizio della prossima settimana. Possibile quindi l'esordio in campionato contro il Verona, domenica 6 febbraio. In alternativa il tutto verrebbe posticipato al quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Ore 9.30 - Rebus Morata: via subito o a Giugno?

L'arrivo di Vlahovic toglierà ovviamente spazio ad Alvaro Morata. Gli estimatori del calciatore non mancano in Spagna, in particolare il Barcellona. Lo spagnolo è in prestito biennale dall'Atletico Madrid, ma non verrà riscattato a giugno. La palla passa ai catalani che devono stringere i tempi per avere subito il numero 9, in caso contrario sarà un affare destinato all'estate.

Ore 9.00 - Nodo commissioni: oggi incontro con l'agente

Accordi trovati tra le società e con il calciatore, ora manca un ultimo step fondamentale riguardante le commissioni da versare al procuratore Ristic; si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di Euro. Il costo dell'intermediazione aveva spaventato l'Arsenal nell'approccio alla trattativa qualche settimana fa e dall'Inghilterra filtravano richieste vicine ai 20 milioni da parte dell'entourage. Oggi l'incontro con i dirigenti juventini per trovare la quadra.

Ore 8.30 - Si chiude sabato, Tampone permettendo

Il giocatore attende ancora il via libera dopo essere risultato positivo al Covid alla vigilia della partenza per Cagliari. In caso di tampone negativo sarà regolarmente alla Continassa per le visite mediche.

Ore 8.05 - Vlahovic atteso sabato a Torino per le visite mediche

Secondo la Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic è atteso a Torino nella giornata di sabato per effettuare le visite mediche di rito con i bianconeri. Confermate le cifre dell'operazione: 67 milioni di euro più 8 di bonus.

Ore 23:30 - Vlahovic sempre più vicino alla Juventus

Dusan Vlahovic alla Juventus, ormai è una questione di tempo. Si aspettava di prendere la via di Torino a fine stagione, magari dopo aver riportato i viola in Europa, ma la scelta di Commisso di venderlo subito ha anticipato di qualche mese un affare da oltre 120 milioni. Una cifra raggiunta considerando l'ingaggio, circa 55 milioni di euro lordi in quattro anni e mezzo (7 milioni di euro netti a stagione), e il costo del cartellino, tra i 70 e i 75 milioni di euro, bonus compresi.

Ore 23:10 - Le ultimissime!

Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, la Juventus ha quasi chiuso l’affare Vlahovic. I bianconeri, nelle prossimo ore, verseranno 68 milioni + 7 di bonus alla società viola. Devono ancora essere perfezionati alcuni dettagli come le modalità di pagamento, ma l’accordo di massima con il giocatore c’è già: 7mln all’anno fino al 2026. Contestualmente, la Fiorentina ha in mano Cabral.

Ore 22:50 - Morata al Barcellona?

Secondo quello che riporta Romeo Agresti di Goal, Alvaro Morata sta spingendo fortissimo per andare al Barcellona. Lo spagnolo non vuole fare la riserva di Vlahovic. I Blaugrana potrebbero chiudere proprio negli ultimi giorni.

Ore 21:30 - Il riassunto di una caldissima giornata di calciomercato

Ore 19:20 - Gli agenti del serbo attesi stasera a Torino

Secondo quanto raccolto da TMW, gli agenti del classe 2000 sono attesi a Torino in serata per mettere nero su bianco l'accordo da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per la stagione successiva.

Ore 18:50 - Boom in borsa per la Juve!

Chiusura in forza rialzo per il titolo della Juventus quest'oggi, ovviamente influenzato dalle grandi notizia proveniente dal mercato per i bianconeri, che stanno per accogliere tra le proprie fila il più ambito centravanti della Serie A, Dusan Vlahovic. Oggi il titolo bianconero chiude a +5.26%. Le azioni della Juventus sono salite a 0.36 euro l'una al momento della chiusura della borsa.

Ore 17:20 - Accordo TOTALE!

Settanta milioni di euro più cinque di bonus. Juventus e Fiorentina hanno definito in queste ore l'accordi per Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 che viaggia ormai a vele spiegate verso il club bianconero. L'accordo tra i club è totale, tanto che ora la Juventus ha ricevuto l'ok dalla Fiorentina per definire con l'entourage del centravanti serbo tutti i dettagli del contratto. Si dovrà mettere nero su bianco l'accordo da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per la stagione successiva: poi sarà il momento delle visite mediche e dell'ufficialità.

Ore 16:55 - L'abitazione di Vlahovic sorvegliata dalla Digos

Come riferisce FirenzeViola.it, la Questura ha deciso di effettuare turni di sorveglianza sotto la casa del bomber della Fiorentina a Firenze dopo le notizie di un suo imminente trasferimento al club bianconero e gli striscioni affissi dai tifosi della viola vicino al Franchi. L’abitazione di Vlahovic, attualmente positivo al Covid, è sorvegliata dalla Digos.

Ore 16:40 - L'incontro decisivo domani?

Secondo quello che scrive Sky Sport, manca soltanto l'intesa fra in giocatore e il club bianconero. Intesa che difficilmente verrà raggiunta in serata, più facile invece che la fumata bianca arrivi domattina quando è in programma l’incontro decisivo con gli agenti dell'attaccante.

Ore 16:30 - Il contratto del serbo

Secondo quello che scrive Romeo Agresti, Vlahovic firmerà con la Juventus un contratto di quattro anni e mezzo (fino al 2026) da 7 milioni netti annui. Alla Fiorentina, tra parte fissa e bonus, andranno circa 75 milioni. L'incontro dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Ore 15:30 - 3% sulla vendita al Partizan

L'affare tra Juve e Fiorentina farà felice anche il Partizan Belgrado che percepirà il 3% sulla vendita del giocatore. Una cifra, quindi, di poco superiore ai 2 milioni di Euro. Una somma analoga era stata spesa dai toscani per acquistare il giocatore 5 anni fa.

Ore 15:00 - Vlahovic avrebbe rifiutato il Newcastle con ingaggio top

Emergono delle ultime indiscrezioni legate ad una super offerta lanciata dal Newcastle al giocatore nelle scorse ore: 10 milioni di euro annui. Il serbo, che aveva già rifiutato l'Arsenal, non ha preso in considerazione il trasferimento in Inghilterra.

Ore 14:30 - Le cifre dell'operazione

Un investimento notevole per la Juventus dal momento che il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 100 milioni: 75 milioni per il cartellino, 10 milioni per l'intermediazione agli agenti a cui vanno aggiunti i 14 milioni di ingaggio lordo al giocatore (annui).

Ore 14:00 - Vlahovic libera Morata

L'arrivo del serbo della Fiorentina mette di fatto alla porta Alvaro Morata. Emissari del Barcellona si stanno recando in Italia per discutere il trasferimento con la Juventus. Cessione che, ricordiamo, fu bloccata qualche settimana da Allegri per mancanza di alternative offensive.

Ore 13:30 - Accordo raggiunto!

Juventus e Fiorentina avrebbero raggiunto un'intesa di massima a 67 milioni di euro + bonus. Operazione complessiva da 75 milioni di euro.

Ore 12:00 - C'è già il sostituto di Vlahovic: Cabral del Basilea

Dirigenti viola già al lavoro per rimpiazzare Vlahovic nell'eventualità della partenza immediata. Accordo vicino con il Basilea per Arthur Cabral: 14 milioni + 2 di bonus per l'attaccante 23enne.

Ore 10:00 - Striscioni della curva viola contro Vlahovic

Tifosi viola in rivolta contro la decisione di Dusan Vlahovic di trasferirsi alla Juventus. Fuori dallo stadio Franchi sono apparsi degli striscioni all'indirizzo del serbo. "Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita" si legge. Sfortunatamente non sono mancate frasi di natura razzista, da condannare fortemente.

ORE 9:00 - Rassegna Stampa: Pronta offerta di 60 milioni per chiudere subito

Titoli dei giornali ovviamente tutti rivolti alla trattativa Vlahovic-Juventus. Richiesta dei viola di 70 milioni, i bianconeri avrebbero pronta un'offerta da 60 milioni per chiudere subito.

ORE 8:00 - L'apertura di Pradè alla Juve nella serata di ieri

