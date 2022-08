Ancora un clamoroso colpo di mercato del Chelsea , che mette a segno un altro acquisto in difesa: dopo Koulibaly Cucurella , anche Wesley Fofana (21enne difensore centrale francese) è ufficialmente dei Blues. Per averlo, il club londinese ha versato nelle casse del Leicester la bellezza di 82,5 milioni di euro, una cifra che proietta il giocatore al secondo posto della classifica degli acquisti più costosi di sempre realizzati dal Chelsea: solo Lukaku, che si era trasferito dall'Inter un anno fa, è stato pagato più di lui.

Ad

Ma non solo. In seguito al trasferimento dal Leicester al Chelsea, Wesley Fofana entra anche nella Top 5 dei difensori più cari di sempre. Davanti a lui ci sono solamente Maguire, Van Dijk e De Ligt. Fofana era stato acquistato due estati fa dal Leicester, che per strapparlo al Saint Etienne aveva speso 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan: è fatta per Vranckx, un nuovo centrocampista per Pioli UN' ORA FA

I difensori più pagati di sempre: la Top 5

Giocatore e stagione Trasferimento e costo Harry Maguire (2019-20) Dal Leicester al Manchester United (87) Matthijs De Ligt (2019-20) Dall'Ajax alla Juventus (85,5) Virgil Van Dijk (2017-18) Dal Southampton al Liverpool (84,65) Wesley Fofana (2022-23) Dal Leicester al Chelsea (82,5) Lucas Hernandez (2019-20) Dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco (80)

Conte sulla lite con Tuchel: "Per me situazione chiusa"

Calciomercato Ten Hag conferma Ronaldo: "Resta allo United, ci serve" 3 ORE FA