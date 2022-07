Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-De Ketelaere, scatto decisivo

Se ne parla un po' su tutti i quotidiani sportivi: Charles De Ketelaere non è mai stato così vicino a essere un giocatore del Milan, dopo che la società rossonera ha proposto al Bruges 35 milioni di euro con bonus.

La nostra opinione - Una delle telenovele più lunghe dell'estate sta per giungere al termine. L'accordo tra De Ketelaere e il Milan c'è già e quella differenza che rimane ancora tra domanda e offerta non pare più così insormontabile. Il Bruges deve dare una risposta, ma tra Maldini e Massara filtra ottimismo e la stretta di mano potrebbe essere raggiunta definendo i dettagli su una potenziale rivendita. E l'inizio del campionato si avvicina, quindi questa potrebbe essere l'accelerata che chiude il discorso e porta a Pioli il primo, grande obiettivo di questo mercato.

Roma, il PSG apre per Wijnaldum

Se ne parla ormai da qualche giorno, ma ora le cose si sono fatte più concrete. La Roma è ampiamente favorita per aggiudicarsi le prestazioni di Georginio Wijnaldum nel 2022/23. Ora resta da definire la formula del prestito dal PSG.

La nostra opinione - Dopo Matic e Dybala, un altro giocatore di spessore internazionale sta per sbarcare alla corte di Josè Mourinho. Più che del "se" si discute sul "come" il centrocampista olandese arriverà a Roma. Il PSG chiede ai giallorossi di pagare il lauto stipendio del giocatore (7 milioni + 2 di bonus), nella Capitale vorrebbero dividere il fardello. La sensazione è che trovare una soluzione non sarà niente di insormontabile, anche visti i buoni rapporti che ci sono tra le due proprietà.

Zielinski saluta il Napoli?

Ne scrive, tra gli altri, la Gazzetta dello Sport: dopo aver acquistato Gianluca Scamacca il West Ham ha messo gli occhi su Piotr Zielinski, che sarebbe l'ennesimo senatore della squadra partenopea a salutare la squadra in questa sessione di mercato.

La nostra opinione - 35 milioni di euro per il cartellino e 5 come stipendio per il giocatore. Il West Ham fa sul serio per Zielinski. Queste cifre non sono abbastanza alte per accontentare la società (e forse neanche il giocatore, che non farebbe la Champions), ma di certo non è un NO convinto. Se la società inglese dovesse alzare ancora di più la posta la trattativa entrerebbe davvero nel vivo.

