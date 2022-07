Sono giorni molto caldi sull'asse Juventus-Roma . I bianconeri, che sono attivissimi sul mercato e che vogliono consegnare nel più breve tempo possibile ad Allegri una rosa in grado di tornare a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, hanno individuato in Nicolò Zaniolo uno degli obiettivi più importanti di questa sessione estiva. Il giocatore, che ha appena compiuto 23 anni e che con un suo gol ha deciso la finale di Conference League contro il Feyenoord lo scorso 25 maggio a Tirana, ha un contratto in scadenza con i giallorossi il 30 giugno 2024 ma la sensazione è che la sua avventura nella capitale possa finire con largo anticipo. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questa trattativa analizzandola sia dal punto di vista economico che tattico.

Ad

Cosa è emerso dai primi incontri dell'agente di Zaniolo con Juventus e Roma?

Calciomercato Calcio360: Jovic-Fiorentina, contratto mai visto prima UN' ORA FA

Il procuratore di Zaniolo Claudio Vigorelli ha avuto in primis un colloquio con il gm della Roma Tiago Pinto nelle scorse settimane. Il giocatore ha chiesto il rinnovo in tempi brevi, mentre i giallorossi intendono aspettare fino alla chiusura della sessione estiva di mercato. Ad oggi, dunque, Zaniolo è di fatto in vendita: una situazione che ha ingolosito molto la Juventus, con Cherubini che proprio nel pomeriggio di ieri (mercoledì, ndr) ha incontrato Vigorelli ricevendo un'apertura del ragazzo al trasferimento in bianconero. A Torino, tuttavia, non hanno ancora un'offerta pronta da presentare alla Roma: nell'incontro si sono gettate le basi anche per la proposta da formulare.

Nicolò Zaniolo esulta dopo il gol in Roma-Feyenoord, finale di Conference League 2022 Credit Foto Getty Images

La Roma quanto valuta il giocatore?

Per cedere Zaniolo la Roma parte da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Difficile pensare, dunque, che i giallorossi accettino una cifra di gran lunga inferiore, anche perché il 15% della futura rivendita finirà nelle casse dell'Inter visti gli accordi presi nella trattativa Nainggolan, nella quale Zaniolo era coinvolto come parziale contropartita tecnica.

Quali sono le contropartite tecniche gradite ai giallorossi?

Ad oggi, di fatto, non esistono contropartite tecniche realmente gradite alla Roma, che per il giocatore chiede soltanto denaro cash. Non trovano particolari riscontri i nomi che la Juventus secondo molti avrebbe proposto nelle scorse settimane. Impossibile intavolare uno scambio con Arthur, che pesa ancora moltissimo a bilancio (circa 40 milioni); si era parlato anche di Zakaria, che piaceva molto alla Roma lo scorso gennaio, ma l'arrivo di Matic di fatto esclude lo svizzero a meno che non parta Cristante. Non c'è nessuna avvisaglia neppure per un apprezzamento nei confronti di Cuadrado e McKennie: è dunque plausibile che, per formulare un'offerta concreta, la Juventus sia costretta ad aspettare la cessione di De Ligt per incassare e reinvestire parte del guadagno sul giovane esterno.

Denis Zakaria Credit Foto Getty Images

Perché la Roma l'ha messo sul mercato?

Tra Zaniolo e la Roma i rapporti si sono complicati e c'è una divergenza di vedute abbastanza netta sulla questione contrattuale: il giocatore chiede un rinnovo con adeguamento dello stipendio su cifre pari a quelle dei big della rosa, mentre il club giallorosso ha scelto di rimandare ogni discorso a fine mercato vista la scadenza nel 2024. Proprio i due anni ancora in essere lasciano relativamente tranquilla la Roma, infastidita dalla fretta del ragazzo di risolvere la questione in così breve tempo e scottata anche per alcuni atteggiamenti extra campo. Dal giocatore, insomma, il club si aspettava più comprensione e gratitudine vista anche la fiducia riservatagli in occasione dei due infortuni al legamento crociato.

Nicolò Zaniolo e José Mourinho durante Roma-Vitesse - Conference League 2022 Credit Foto Getty Images

Perché la Juventus vuole Zaniolo e dove giocherebbe?

La Juventus cerca Zaniolo in primis perché rappresenta un investimento per il presente e il futuro: giocatore giovane, dal talento indiscutibile e con ancora tanto margine di miglioramento. Allegri vuole una squadra duttile ed offensiva e, ipotizzando un sistema di gioco basato sul 4-3-3, Zaniolo potrebbe essere sfruttato sia come mezzala offensiva che come esterno d'attacco, soprattutto se i bianconeri dovessero riuscire a risistemarsi a livello di equilibri visto anche l'imminente arrivo di Pogba. Zaniolo, insomma, è visto come un jolly dall'enorme potenziale.

Tiago Pinto: "Zaniolo rimarrà alla Roma? Non posso garantirlo"

Calciomercato Juve, Pogba in volo verso Torino: "Ci vediamo presto" 2 ORE FA