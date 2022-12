Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zaniolo piace a tutti: c’è anche il Napoli

La Gazzetta Sportiva racconta che c’è stato un contatto tra la dirigenza del Napoli e l’agente di Zaniolo. Il giocatore sta aspettando la proposta di rinnovo dalla Roma, nel frattempo se il contratto rimanesse fermo al 2024 i partenopei sarebbero pronti a inserirsi.

La nostra opinione: la concorrenza per Zaniolo è decisamente agguerrita. Ricordiamoci infatti che la principale candidata all’assalto nel caso in cui si tirasse indietro la Roma è la Juventus. I bianconeri, però, in questo momento hanno altri problemi da risolvere, quindi è possibile che mollino temporaneamente la presa sul mercato per rivedere l’assetto societario. In quel caso il Napoli potrebbe allungare la zampata.

Il Bayern a caccia di un portiere: piace Livakovic

La frattura alla gamba di Manuel Neuer getta nello sconforto il Bayern Monaco, che aveva già perso Sadio Mané e Lucas Hernandez. Per Tuttosport si sta già cercando una soluzione tra i pali, visto che il secondo portiere Ulreich è ritenuto affidabile, ma non il terzo (Schenk). Così si pensa a Nübel o a Livakovic.

La nostra opinione: Livakovic sta trascinando la Croazia dove nessuno poteva immaginare, ma non si poteva nemmeno immaginare che Neuer si spaccasse una gamba sciando. La situazione va risolta a breve: c’è più di un mese prima che ricominci la Bundesliga, tuttavia di mezzo ci sono le vacanze natalizie e non è così facile chiudere contratti in breve tempo.

Portogallo, chi per il dopo Santos?

Il ct del Portogallo Santos è sul banco degli imputati per le scelte fatte durante questo mondiale, in primis relegare in panchina per ben due volte Cristiano Ronaldo. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Fernando Santos, che non sa se lasciare e parlerà con la Federazione.

La nostra opinione: che Santos abbia sbagliato scelte tecniche non è così limpido. Di sicuro, per come il Portogallo vive il proprio “ronaldismo”, è reo di lesa maestà. Al momento, però, non ci sono nomi di rilievo per prendere il suo posto. Sono diverse le panchine saltate in questi Mondiali e trovare dei rimpiazzi validi e all’altezza non è così facile.

