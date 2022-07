L’esclusione dalla prima amichevole, quel passaggio veloce a Trigoria senza salutare i tifosi, la Juventus sullo sfondo e il rinnovo con la Roma che non è arrivato. Il nome di Nicoló Zaniolo è uno di quelli più in voga in queste settimane di mercato. Che il classe ’99 giallorosso stia valutando il suo futuro è palese, che la società bianconera lo segua da tempo è altrettanto assodato. Roma e Juventus si sono anche parlate, trovando però molta distanza tra richiesta e offerta.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Ad

La Roma vuole 50 milioni, trattativa in stand-by

Calciomercato De Ligt attende il Bayern e può sbloccare Zaniolo UN GIORNO FA

I giallorossi vogliono 50 milioni di euro “cash”, eventualmente pagabili in più esercizi o mascherabili col prestito con obbligo di riscatto. La Juventus da parte sua è arrivata a offrire al massimo 35 e sta continuando a cercare di inserire nell’operazione una contropartita tecnica, ma al momento i giallorossi ed in particolar modo Mourinho non ne vogliono sapere. La trattativa è in stand-by, il mancato rinnovo di contratto in scadenza nel 2024 ha messo Zaniolo sul mercato, ma la situazione non è così facile da risolvere.

Transfermarkt lo valuta 33 milioni, il CIES 35

La distanza che balla tra Juventus e Roma è di circa 15 milioni di euro. I siti che analizzano i valori dei giocatori hanno differenti veduti sul talento giallorosso. Transfermarkt lo valuta 33 milioni di euro, il CIES tra i 30 e i 40, parametrando le sue prestazioni all’età e alla scadenza contrattuale. Insomma valutazioni molto più simili all’offerta bianconera. Ma il coltello dalla parte del manico è della Roma, che non ha intenzione di liberare agevolmente il suo numero 22.

Stagione poco continua, gli infortuni: vale così tanto?

Zaniolo, che in carriera si è già operato due volte ai legamenti del ginocchio, non arriva da una grande stagione. Doveva essere quella del rilancio, ma in realtà è mancata la continuità che Mourinho richiedeva. Solo due reti in 28 presenze di campionato, ben cinque in Conference League, dove il livello era inferiore e dove al tempo stesso ha deciso con un guizzo la finale contro il Feyenoord. Gioie e dolori, dribbling ed errori. Il classe 1999 non ha ancora trovato del tutto la sua dimensione e i 50 milioni di euro richiesti per il suo cartellino potrebbero sembrare un azzardo. Troppi per una scommessa, seppur intrigante, come in questo momento è Nicoló.

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Siavoush Fallahi. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: Zaniolo-Juventus: qual é il prezzo giusto?

Calciomercato 5 domande sulla trattativa Zaniolo: serve davvero ad Allegri? 08/07/2022 A 09:40