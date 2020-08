Dal nostro partner OAsport.it

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione del calcio femminile quest’oggi. Il “Pallone” in rosa riparte e lo farà nel weekend del 22-23 agosto, con la chiosa il 23 maggio per quanto concerne la Serie A, mentre la Serie B riprenderà il 13 settembre con il nuovo format a 14 squadre e il campionato Primavera inizierà il 27 settembre.

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, si può tornare a respirare aria di calcio per le donne in una competizione che vedrà al via le campionesse d’Italia della Juventus, desiderose di conquistare il quarto scudetto consecutivo, e le novità Napoli e San Marino Academy nella massima serie. Di seguito l’elenco completo delle compagini che prenderanno parte al torneo nazionale più importante:

Juventus

Fiorentina

Milan

Roma

Florentia

Sassuolo

Inter

Empoli

Verona

Bari

San Marino

Napoli

Un campionato che fin dalla prima giornata proporrà incontri interessanti, come Fiorentina-Inter e Verona-Juventus. Nel 4° turno spetterà poi a Milan e Juve animare la scena e nel 5° le rossonere saranno attese dalla difficile trasferta empolese, mentre le bianconere affronteranno le viola e la Beneamata giocherà contro la Roma. Nella settima giornata match di cartello sarà Roma-Fiorentina e nell’ottava le capitoline giocheranno contro il Milan. Negli ultimi tre turni Fiorentina-Milan, Juventus-Roma e Inter-Juventus garantiranno spettacolo.

Anche quest’anno TIMVISION trasmetterà in diretta tutte le sei partite di ogni turno del massimo campionato. Si conferma, inoltre, la collaborazione tra la Divisione Calcio Femminile e Sky, che quest’anno trasmetterà due incontri per ciascun turno di Serie A TIMVISION a cui si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia TIMVISION, in programma a fine maggio, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa TIMVISION, che si disputerà dal 6 al 10 gennaio 2021 con una nuova formula che vedrà protagoniste le prime quattro classificate dell’ultima edizione della Serie A, ovvero Juventus, Fiorentina, Milan e Roma.

Il calendario completo

1^/12^ GIORNATA: 22/23 Agosto – 24 Gennaio

Empoli – San Marino

Fiorentina – Inter

Verona – Juventus

Milan – Florentia

Pink Bari – Napoli Femminile

Sassuolo – Roma

2^/13^ GIORNATA: 30 Agosto – 7 Febbraio

Roma – Pink Bari

Florentia – Verona

Inter – Sassuolo

Juventus – Empoli

Napoli Femminile – Fiorentina

San Marino – Milan

3^/14^ GIORNATA: 6 Settembre – 28 Febbraio

Empoli – Roma

Fiorentina – Florentia

Verona – Inter

Juventus – San Marino

Milan – Pink Bari

Sassuolo – Napoli Femminile

4^/15^ GIORNATA: 4 Ottobre – 7 Marzo

Roma – Verona

Fiorentina – Sassuolo

Milan – Juventus

Napoli Femminile – Inter

Pink Bari – Empoli

San Marino – Florentia

5^/16^ GIORNATA: 11 Ottobre – 21 Marzo

Empoli – Milan

Florentia – Napoli Femminile

Verona – Pink Bari

Inter – Roma

Juventus – Fiorentina

Sassuolo – San Marino

6^/17^ GIORNATA: 18 Ottobre – 28 Marzo

Empoli – Napoli Femminile

Fiorentina – Verona

Milan – Inter

Pink Bari – Juventus

San Marino – Roma

Sassuolo – Florentia

7^/18^ GIORNATA: 8 Novembre – 18 Aprile

Roma – Fiorentina

Florentia – Empoli

Verona – San Marino

Inter – Pink Bari

Juventus – Sassuolo

Napoli Femminile – Milan

8^/19^ GIORNATA: 15 Novembre – 2 Maggio

Empoli – Inter

Florentia – Juventus

Milan – Roma

Pink Bari – Fiorentina

San Marino – Napoli Femminile

Sassuolo – Verona

9^/20^ GIORNATA: 06 Dicembre – 9 Maggio

Roma – Florentia

Fiorentina – Milan

Verona – Empoli

Inter – San Marino

Napoli Femminile – Juventus

Pink Bari – Sassuolo

10^/21^ GIORNATA: 13 Dicembre – 16 Maggio

Empoli – Fiorentina

Florentia – Inter

Juventus – Roma

Milan – Sassuolo

Napoli Femminile – Verona

San Marino – Pink Bari

11^/22^ GIORNATA: 12 Gennaio – 23 Maggio

Roma – Napoli Femminile

Fiorentina – San Marino

Verona – Milan

Inter – Juventus

Pink Bari – Florentina

Sassuolo – Empoli

