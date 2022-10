Un finale incredibile in Argentina, dove il torneo di Clausura termina nelle mani del Boca Juniors in una maniera che mai nessuno si sarebbe atteso. Di fatto è il River Plate a consegnare il titolo ai rivali di sempre. Agli Xeneizes è bastato il pareggio per 2-2 contro l'Independiente per conquistare il titolo, grazie anche all'inaspettato aiuto ricevuto dagli storici rivali del River Plate, che hanno battuto 2-1 in trasferta il Racing. Al club di Avellaneda serviva il successo per laurearsi campione e l'occasione è arrivata al 90', ma Galvan ha fallito il calcio di rigore (parato da Armani). Cinque minuti più tardi, in pieno recupero, è arrivata addirittura la beffa della rete di Borja, che celebra così al meglio l'ultima partita di Gallardo sulla panchina del River. Al fischio finale Boca a 52 punti, Racing a 50. Ed esplode la festa alla Bombonera: il Boca è campione grazie alla vittoria dei rivali storici del River.

Ad

Serie A ⚽ Pagellone 11ª: Lazio in volo, Brahim-Lautaro show, Juve rinata 32 MINUTI FA

Serie A Caos rigori: concesso all'Inter, negato al Napoli. Cosa cambia? 2 ORE FA