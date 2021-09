Celia Castedo Monastero, ricercata da cinque anni e indagata per catastrofe. La tragedia che ha visto lo sterminio della Chapecoense è arrivata a un punto di svolta. Secondo quanto riporta corriere.it, infatti, la polizia brasiliana ha arrestato la boliviana

La stampa locale riporta questa nota sulla posizione dell'indagata:

La donna era una specialista in sicurezza del volo e all’epoca, in maniera fraudolenta, non avrebbe fatto rispettare i requisiti procedurali minimi per l’approvazione del piano di volo dell’aereo, in quanto nel programma presentato l’autonomia di volo non era adatta al viaggio.

L'aereo, infatti, si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Medellin (Colombia) dopo aver esaurito il carburante e la donna, dopo l'incidente, era latitante in Bolivia. E' stata comunque intercettata nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, nei pressi del confine con la Bolivia. Il suo ruolo era quello di responsabile dell’amministrazione degli aeroporti e dei servizi ausiliari della navigazione aerea boliviana e a causa delle sue azioni in quell'incidente sono morte 71 delle 77 persone presenti su quel volo.

Ora la donna resterà in detenzione nel carcere di Corumbrà; dopo l'espletamento delle procedure legali sarà estradata in Bolivia.

