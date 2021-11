La Giordania fa grandi passi avanti verso l'emancipazione. In un'epoca in cui il mondo occidentale fatica a comprendere le decisioni di Paesi a matrice islamica come l'Afghanistan, che vieta alle donne qualsiasi forma di libertà d'espressione e di autorealizzazione, dalla Giordania arriva una risposta forte dal mondo del calcio.

Per la prima volta una terna arbitrale formata da sole donne ha arbitrato infatti una gara del massimo campionato nazionale: l'arbitro internazionale Israa Mobaideen è stata coadiuvata da Sabreen Al-Abadi, Islam Al-Abadi e Hanin Murad. Come assistenti aggiuntivi c'erano due uomini, Bakr Hababah e Muhammad Al-Zamil, ma la guida della sfida era a trazione interamente rosa.

La gara era tra Sahab Sc e Al-Baqa'a e per la cronaca è finita 4-1, con un solo cartellino giallo per parte.

Per la Lega Giordana è motivo di grande orgoglio che si sia concretizzata una simile situazione. Ecco infatti quanto si legge sul sito ufficiale:

La Federazione ha al primo posto delle sue priorità il potenziamento della sezione arbitrale femminile e cerca di portare avanti il progetto per aumentare gli arbitri donna, conferendo loro un preciso status professionale che incarni le loro qualità e allo stesso tempo evidenziando l'importanza del loro ruolo all'interno del sistema calcistico.

Ora attendiamo che possa accadere qualcosa di simile anche in Italia.

