Pomeriggio di follia in Messico. Nella partita tra Queretaro e i campioni in carica dell'Atlas Guadalajara, valida per la 9ª giornata della massima serie messicana, le due tifoserie hanno dato vita ad una rissa sanguinosa sugli spalti dello stadio Corregidora di Santiago de Querétaro, città a nord della capitale. Intorno al 60' con gli ospiti in vantaggio di un gol, gli animi sulle tribune hanno iniziato a surriscaldarsi per poi sfociare in episodi di violenza estrema con aggressioni mirate a colpi di bastoni, sedie e armi da taglio. Le autorità hanno allora aperto i cancelli che separano il campo dalle gradinate per permettere alle famiglie di mettersi al sicuro dai disordini. Questo, però, ha permesso ai fan di trasferire la contesa in campo dove l'arbitro ha prontamente interrotto la partita.

Famiglie con bambini tentano la fuga tramite il tunnel degli spogliatoi Credit Foto Getty Images

I giocatori dell'Atlas sono fuggiti rapidamente negli spogliatoi così come alcuni della squadra di casa. Altri, tra cui il portiere uruguaiano Washington Aguerre, sono rimasti vicino alla panchina cercando di calmare i tifosi che hanno anche vandalizzato la postazione Var. Nel corso degli scontri almeno 22 persone sono rimaste ferite secondo Associated Press (in un primo momento altre fonti hanno parlato di 17 morti, notizia per ora non confermata). In serata la Liga MX ha annunciato la sospensione di tutte le gare previste per il 6 marzo.

Il primo bilancio ufficiale e la condanna

“Finora non ci sono notizie di morti, 22 persone sono rimaste ferite, nove delle quali portate in ospedale e di queste due sono critiche", ha dichiarato la Protezione civile dello Stato di Queretaro. Su Twitter il presidente della Liga MX, Mike Arriola, ha annunciato che i responsabili della rissa, ma anche chi doveva occuparsi della sicurezza dello stadio, "saranno puniti in modo esemplare". Il governatore dello Stato, Mauricio Kuri, ha chiesto che il Queretaro si assuma la responsabilità e che la legge venga applicata contro gli aggressori definendo quanto accaduto sabato pomeriggio come "uno degli incidenti più vergognosi nella storia del calcio messicano".

