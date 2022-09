Keita Balde, vecchia conoscenza del campionato italiano, non potrà giocare fino al prossimo 5 dicembre. Il giocatore senegalese, infatt, avrebbe violato una procedura antidoping ed è stato sospeso, benché lo Spartak Mosca specifichi che nel controllo non sono state rilevate sostanze proibite a suo carico.

Questo è quello che comunica il club russo in una nota, senza spiegare però di quale violazione si tratti.

Il giocatore, inoltre, non potrà tornare ad allenarsi fino a 22 giorni prima della fine della sua squalifica, secondo il regolamento FIFA, secondo quanto riporta il club. Keita Balde aveva militato nel Cagliari l scorsa stagione e ora, per questa sospensione, rischia di saltare i Mondiali che si terranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre.

