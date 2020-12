Calcio

Campionato svedese, 2 palloni in campo per evitare il gol nel recupero!

CAMPIONATO SVEDESE - Altro che senso della sportività tipico dei Paesi nordici: in Elfsborg-AIK, gli ospiti, per evitare nel recupero un clamoroso contropiede da corner e senza più il portiere, prendono un altro pallone e provano a fermare i padroni di casa in tutti i modi. Non esattamente un esempio di grande sportività.

00:01:40, 641 Visualizzazioni, 7 ore fa