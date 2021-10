Calcio

Calcio, Allsvenskan, Capienza totale in Svezia: da brividi le coreografie per AIK Stoccolma-Djurgardens

CALCIO - Quante persone possono andare allo stadio in Svezia? Non ci sono mai state limitazioni, se non appena dopo tre mesi dallo scattare della pandemia. Nel campionato svedese c'è la capienza totale in tutti gli stadi e qui è davvero uno spettacolo quello che è successo per la gara, sentitissima, tra AIK Stoccolma e Djurgardens.

