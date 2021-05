Calcio

Campionato svedese, fa gol appendendosi alla porta e la rompe

Campionato svedese - Jacob Bergström è autore di un'azione singolare: per il gol che porta il Mjällby in vantaggio Östersund si può dire che vada in porta letteralmente. Dopo aver colpito il pallone, infatti, travolge il palo, inesorabilmente divelto dal terreno.

00:01:06, un' ora fa