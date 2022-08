Calcio

Campionato svedese - Maxi rissa sugli spalti in Svezia: il derby AIK vs Hammarby finisce male

CAMPIONATO SVEDESE - Il Derby di Stoccolma, valido per la 20a giornata del campionato svedese, finisce in rissa: bruttissime le scene di guerriglia che ci giungono in queste immagini, scene che hanno già fatto il giro del mondo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

00:00:49, 28 minuti fa