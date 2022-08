La storia curiosa di oggi arriva dalla Sierra Leone, via Svezia. Protagonista è stato il 27enne attaccante del Malmo, Mohamed Buya Turay. Non è una questione di gol siglati o particolari talenti, ma una vicenda abbastanza divertente. Protagonista per qualche anno in Cina con la maglia degli Hebei China Fortune prima e degli Henan Songshan Longmen poi, Turay è passato qualche giorno fa ufficialmente al Malmo, la squadra che lanciò Zlatan Ibrahimovic. Un accordo firmato in Svezia lo scorso 22 luglio. Nel mentre, in Sierra Leone, il 21 luglio, Turay avrebbe dovuto sposare la sua compagna in un matrimonio già organizzato.

Impossibile essere in contemporanea in due posti a distanza di così poche ore; così come perdere l’occasione di tornare in Europa. E così il colpo di genio: a sposare la sua compagna, Turay, ha mandato il fratello.

Ad

Campionato svedese Elfsborg-Hacken 4-4: la perla di Ondrejka per il pari finale 01/08/2022 A 15:47

Sui propri social compaiono delle foto effettivamente che possono sembrare del matrimonio con la compagna Suad Baydoun, ma è stato lo stesso attaccante africano poi a raccontare come sono andare le cose ai colleghi di Afton Bladet: “Ci siamo sposati in Sierra Leone il 21 luglio, ma io non ero lì perché il Malmo mi aveva chiesto di essere qui il primo possibile. Quelle foto le abbiamo scattate prima. A rappresentarmi al matrimonio c’era mio fratello”.

Ieri sera (giovedì 4 agosto) Turay ha poi effettivamente esordito con il Malmo nel match valido per i preliminari di Europa League, subentrando dalla panchina nella vittoria per 3-0 sui lussemburghesi del Dudelange (incrociati qualche anno fa anche dal Milan).

Personaggio curioso, questo Turay. Qualche anno fa fece notizia per aver affermato che il suo infortunio al piede fosse stato frutto di una magia nera subita durante un match della Sierra Leone, arrivato dopo aver vinto la classifica dei cannonieri proprio in Svezia nel 2019.

"Il mio medico locale mi ha detto che la causa dell'infortunio al dito del piede era perché ho calpestato un oggetto spirituale nel campo d’allenamento della Sierra Leone; un oggetto messo lì per me da una persona che voleva che prendessi l'elefantiasi (una malattia tropicale caratterizzata dall'abnorme ispessimento della pelle n.d.r.), distruggendo così la mia carriera. - raccontò all'epoca alla BBC - Mi ha inoltre detto che se fossi andato in ospedale per il trattamento o avessi usato la medicina convenzionale per cercare di curare l'alluce, ciò avrebbe posto fine alla mia carriera".

Oggi, Turay, torna alle cronache per questa storia curiosa. Non si preoccupi comunque la consorte, al momento ancora in Sierra Leone. L’idea del calciatore è quella di ricongiungersi subito con la moglie in Svezia e di andare in viaggio di nozze appena il campiona svedese consentirà una pausa.

Speriamo per lei, questa volta, senza il fratello...

Top 10: i gol più belli del campionato svedese 2021

Campionato svedese Contropiede letale al 92': che gol del Värnamo! 01/08/2022 A 15:42