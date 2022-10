Mario Balotelli è certamente il centravanti più caldo della Superleague svizzera. Sarà stata la dichiarazione di Haaland a spronarlo ( “Se la mia vita dipendesse da un rigore lo farei calciare a Balotelli” ) oppure semplicemente la voglia di dimostrare di essere ancora capace di fare gol d’autore e pesanti per la sua squadra maè certamente il centravanti più caldo della Superleague svizzera.

L’ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan sabato sera ha realizzato il terzo gol consecutivo con la maglia del Sion, sbloccando il match contro il Lucerna con una rete alla SuperMario: staffillata da fuori area da 102km/h che d'insacca sul secondo palo e non ha lasciato alcun scampo al portiere del Lucerna, Muller. Una marcatura che ha messo in discesa la partita della squadra di Tramezzani che ha trovato il gol che ha chiuso la partita nella ripresa con Araz. Un successo che ha permesso al Sion di agganciare momentaneamente il Servette al secondo posto e portarsi all’11a giornata a 5 lunghezze dalla capolista Young Boys, impegnata quest’oggi nella sfida in trasferta a Zurigo. Qui di seguito gli highlights del match e il gol di Super Mario (da 0'33")

