Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico italiano ha risolto il contratto con il club ucraino dopo neanche una stagione completa a causa della guerra scoppiata lo scorso febbraio, che ha portato alla sospensione definitiva del campionato senza assegnazione del titolo.

Stagione sfortunatissima per l'ex Sassuolo, arrivato a giugno 2021 in Ucraina con un contratto biennale. Dopo aver portato la formazione arancionera alla fase a gironi di Champions League - terminati in ultima posizione nel raggruppamento insieme all'Inter con due pareggi e soltanto un paio di reti realizzate - stava guidando lo Shakhtar al successo in campionato. Il club si trovava al comando della classifica quando i primi bombardamenti all'interno del Paese hanno costretto a fermare tutti i match. Prima della sospensione del campionato, De Zerbi e il suo staff avevano deciso di restare nonostante i pericoli. Rimasto bloccato in un hotel a causa dell'invasione dei russi nella capitale, con l'aiuto della FIGC e dell'UEFA ha lasciato l'Ucraina ed è tornato in Italia tramite un lunghissimo viaggio tra treni e pullman. Ad aprile la squadra si è riunita in Turchia insieme a lui per qualche sessione di allenamenti e amichevoli di beneficenza.