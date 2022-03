. "La cosa più difficile è tutto ciò che abbiamo visto sulla strada, persone che sono morte e non hanno nulla a che fare con l'intera situazione", ha testimoniato ai giornalisti l'attaccante dello Shakhtar Donetsk Pedrinho al suo arrivo martedì all'aeroporto di Guarulhos, vicino a San Paolo. I calciatori brasiliani militanti nel campionato ucraino sono finalmente potuti tornare a casa dopo un lungo viaggio in fuga dalla guerra , ha testimoniato ai giornalisti l'attaccante dello Shakhtar Donetsk Pedrinho al suo arrivo martedì all'aeroporto di Guarulhos, vicino a San Paolo.

"Avevo tra le braccia mia figlia di quattro mesi e volevo solo che stesse bene. È stato orrore, immagini terribili, città distrutte. Resta impresso nella mia mente", ha aggiunto il giocatore 23enne, cresciuto al Corinthians e passato dal Benfica. "Tutto quello che voglio ora è passare del tempo con la mia famiglia. Ogni volta che ho parlato con loro li ho salutati, perché ho pensato che quella potesse essere l'ultima volta che avrei sentito la loro voce", ha raccontato.

E’ esploso tutto da un giorno all’altro. Era l’inizio di un incubo.

Lo Shakhtar, che compete regolarmente in Champions League, da quindici anni ha costruito una vera e propria legione brasiliana nella sua rosa: sono attualmente 13, se si conta Junior Moraes, nato a Santos, vicino a San Paolo, ma naturalizzato ucraino. Quando giovedì scorso è iniziata l'offensiva russa contro l'Ucraina, i giocatori si sono rifugiati con donne e bambini in un hotel della capitale, dove sono stati raggiunti dal connazionale Vitinho e dall'uruguaiano Carlos De Pena, giocatori della Dinamo Kiev.

"Tutto è esploso durante la notte. Giovedì mattina eravamo a casa e abbiamo iniziato a sentire il rumore di bombe e caccia. È stato l'inizio dell'incubo", ha detto all'Afp De Pena. 29 anni, si trova a Guarulhos, in attesa del suo volo per Montevideo. "E' stato complicato organizzare un'evacuazione perché c'era molta gente disperata e in fuga, le truppe russe si stavano avvicinando alla capitale", ha detto, rivelando che si nascondeva nei bagni e piangeva ogni volta che riceveva messaggi dai parenti.

"Abbiamo sentito esplosioni tutto il tempo. Il cibo ha iniziato a finire. È stato difficile mantenere la calma", ha aggiunto Marlon, un difensore dello Skakhtar di 26 anni, che è stato il portavoce dei calciatori in un video pubblicato sui social per chiedere aiuto al governo brasiliano.

Il viaggio di notte

Confinati in hotel per tre giorni, i giocatori e le loro famiglie hanno deciso di recarsi in fretta alla stazione centrale di Kiev, grazie a una scorta allestita dalla UEFA e dalla Federcalcio ucraina. Gli era stato appena detto che la situazione "stava per peggiorare", secondo Pedrinho. Era l'inizio di un viaggio di 17 ore in treno e 15 ore in autobus, che attraversava il confine per raggiungere la Romania, da dove hanno potuto volare in Brasile.

"Quando siamo partiti era molto buio, non sapevamo cosa avremmo potuto incontrare lungo la strada. Abbiamo viaggiato di notte, quando gli scontri erano più intensi", ha testimoniato Maycon, centrocampista di 24 anni dello Shakhtar, che ha affrontato questo difficile viaggio con i suoi genitori, sua moglie e i suoi due figli. "Stavo solo chiedendo a tutti di mantenere la calma in modo che i miei figli non provassero la nostra stessa paura", ha detto la sua compagna Lyarah Vojnovic Barberan.

Resta poco chiaro il futuro professionale dei calciatori brasiliani che giocano in Ucraina; tutte le competizioni locali sono sospese, ma loro pensano soprattutto ai compagni rimasti nel Paese in guerra. "L'Ucraina sta soffrendo molto e ci rende molto tristi, abbiamo tanti amici lì, spero che tutto migliorerà", ha detto Maycon.

