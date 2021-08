Una netta presa di posizione a tutela dei giocatori e della loro salute. La Serie A - attraverso un comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore - si accoda alla presa di posizione di Premier League e Liga riguardo la prossima pausa per le Nazionali: le tre leghe, infatti, avrebbero dichiarato apertamente la propria volontà di non concedere alle Nazionali la possibilità di convocare giocatori che - in base alle norme dei singoli paesi - sarebbero chiamati a sottoporti ad un periodo di quarantena una volta rientrati con il proprio club. Qualcosa che andrebbe ad intaccare il regolare svolgimento del campionato e delle competizioni europee, pronte a cominciare proprio dopo la pausa per le Nazionali.

A dare il via a questa presa di posizione era stata la Premier League, in particolare un Liverpool per nulla intenzionato a lasciar partire Salah alla volta dell'Egitto. Ai Reds si è presto accodato anche il Manchester City, prima che la stessa Lega inglese diramasse un comunicato ufficiale nella quale veniva specificato che "I club hanno deciso, con riluttanza ma all'unanimità, di non rilasciare 60 giocatori di 19 club che dovrebbero viaggiare in 26 Paesi in lista rossa". A questo si è subito accodata la Liga e - nelle ultime ore - anche la nostra Serie A, facendo particolare riferimento alla situazione legata al Sud America, per cui la Conmebol ha previsto addirittura una terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022 nel corso della prossima sosta, qualcosa che - tra fuso orario, impegni ravvicinati e, ovviamente, tempistiche legate a quarantene e isolamenti - porterebbe all'esclusione automatica dalla prossima giornata di campionato di tutti quei giocatori impegnati oltre oceano.

Il comunicato della Serie A

"La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars - Cov - 2.

Diversamente la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali paesi".

Infantino chiede flessibilità

"Molti dei migliori giocatori del mondo giocano in Inghilterra e Spagna: crediamo che questi paesi condividano la responsabilità di preservare e proteggere l'integrità sportiva delle competizioni per Nazionali", così il Presidente della FIFA Gianni Infantino avrebbe provato a chiedere una maggiore flessibilità a Inghilterra e Spagna, i primi due paesi che nelle ultime ore si sono schierati contro la pausa delle Nazionali. A questo, si sarebbe poi aggiunta un'esortazione nei confronti del Primo Ministro britannico Boris Johnson a revocare l’obbligo di quarantena al rientro per i giocatori coinvolti, suggerendo di adottare altre misure a tutela della salute come una serie di tamponi ravvicinati.

