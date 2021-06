Calcio

Carlos Tevez lascia il Boca e (forse) il calcio: "Ci sarò sempre per voi"

CALCIO - L'ex attaccante della Juve saluta il club della Bombonera e getta un'ombra sul suo futuro in campo: per ora lascia per stare di più con la propria famiglia.

00:00:31, 9 minuti fa