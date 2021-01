Brutta sorpresa per la Casertana domenica mattina a poche ore dal calcio d'inizio della partita contro il Catania valida per la 18esima giornata del Girone C di Serie C, ha trovato uno spettacolo amaro. Gli addetti del club campano, infatti, hanno trovato forzata la porta del magazzino dello stadio Pinto: tutte le divise da gioco e la maggior parte delle scarpette da gioco dei giocatori rossoblù sono state rubate da parte di ignoti. La partita contro i siciliani, in programma per le 12.30, ha preso il via regolarmente anche se con un leggerissimo ritardo.