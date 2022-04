La notizia era nell'aria e purtroppo - seppure manchino ancora i crismi dell'ufficialità - è diventata realtà: il Catania sarà escluso dal campionato di Serie C. Il club siciliano, che milita nel Girone C e che attualmente occupa l'11esimo posto in classifica, deve infatti fare i conti con il doppio pronunciamento del Tribunale, che prima ha detto no alla cessione della società all'imprenditore Benedetto Mancini, poi ha dichiarato decaduto il regime di esercizio provvisorio che sarebbe scaduto il 19 aprile. In conseguenza di quest'ultimo pronunciamento il Catania, che era stato dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre , non giocherà le rimanenti partite della stagione regolare del Girone C a partire da quella in programma domenica 10 aprile al Massimino contro il Latina.

Il Tribunale, nella sentenza con la quale aveva bloccato la cessione del club a Mancini, aveva chiesto alla Lega Pro la disponibilità di farsi carico delle spese necessarie per consentire al Catania di disputare le partite che rimanevano da qui alla fine della stagione regolare. Dalla Lega, tuttavia, era arrivato un secco no. "Con grande dolore debbo constatare che la cessazione dell'esercizio provvisorio ​nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave nocumento al Campionato di Serie C ​ed è questa una situazione che​ non avrei mai voluto vivere" - le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli -. Sottolineo l'insopportabile sofferenza che tutta questa​ vicenda provoca alla città di Catania, ai tanti tifosi del Catania in Sicilia, in Italia e nel mondo​".

Come potrebbe cambiare la classifica del Girone C di Serie C

L'esclusione del Catania comporterà l'annullamento di tutte le partite giocate finora dai siciliani con il relativo azzeramento dei punti conquistati dalle avversarie.

La classifica attuale (prime posizioni)

Squadra Punti Bari 75 Avellino 62 Catanzaro 62 Monopoli 61 Palermo 60 Francavilla 56 Foggia 54

La classifica senza il Catania (prime posizioni)

Squadra Punti Bari 71 Avellino 61 Palermo 60 Catanzaro 58 Monopoli 55 Francavilla 55 Foggia 48

