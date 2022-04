Il Catania rischia l'esclusione dal campionato di Serie C. Il club siciliano, che milita nel Girone C e attualmente occupa l'11esimo posto in classifica, deve fare i conti con la sentenza del Tribunale che ha detto no alla cessione della società all'imprenditore Benedetto Mancini. Non solo: al contempo, infatti, il Tribunale ha chiesto anche alla Lega Pro di farsi carico delle spese necessarie per consentire al Catania di disputare le partite che rimangono da qui alla fine della stagione regolare. Il club siciliano, lo ricordiamo, è stato dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre

A complicare ulteriormente uno scenario già a tinte fosche ci ha pensato il secco no della Lega a fronte della richiesta del Tribunale: "Tenuto altresì conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in 'parità di sistema' (e quindi a beneficio di ogni singolo club associato), si ritiene di non poter accedere all'ipotesi di erogazione di un contributo", si legge in una nota. Tradotto: non possiamo aiutare il Catania perché, se lo facessimo, creeremmo una disparità di trattamento con le altre squadre. A questo punto la via di uscita sembra una sola, ovvero prolungare fino al 26 aprile (data di chiusura della stagione regolare) il regime di esercizio provvisorio del Catania, attualmente in scadenza il 19 aprile: se così non fosse, il club rossazzurro rischia di essere escluso dal campionato con effetto immediato.

Come cambierebbe la classifica del Girone C di Serie C

Sul campo, nel frattempo, il Catania è atteso dall'impegno casalingo contro il Latina in programma al Massimino domani (domenica 10 aprile) con calcio d'inizio alle 14.30. La vendita dei biglietti per la partita non è ancora stata aperta. Si attende infatti la decisione del Tribunale in merito al prolungamento dell'esercizio provvisorio, che probabilmente slitterà a lunedì per motivi di ordine pubblico. Se il Tribunale dovesse staccare subito la spina al Catania, ci sarebbero ovviamente ripercussioni sulla classifica attuale: verrebbero infatti annullate tutte le partite giocate finora dai siciliani con azzeramento dei relativi punti conquistati dalle avversarie.

La classifica attuale (prime posizioni)

Squadra Punti Bari 75 Avellino 62 Catanzaro 62 Monopoli 61 Palermo 60 Francavilla 56 Foggia 54

La classifica senza il Catania (prime posizioni)

Squadra Punti Bari 71 Avellino 61 Palermo 60 Catanzaro 58 Monopoli 55 Francavilla 55 Foggia 48

