Ceferin: "Il buon vecchio calcio, con i tifosi allo stadio, tornerà molto presto"

Nella giornata di lunedì una piccola schiarita in Italia c’è stata per chi vorrebbe la ripresa della Serie A. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al nuovo protocollo confezionato da Figc e Lega Serie A, e stando alle dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il campionato riprenderà il 13 giugno se la curva dei contagi dovesse dare risposte confortanti. Una decisione in merito sarà presa il 28 maggio. Non manca, in questo contesto, l’ottimismo del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, espresso in un'intervista al Guardian.

Siamo pronti, seguiremo le raccomandazioni delle autorità ma sono assolutamente sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto. Se scommetterei un milione di dollari sul fatto che gli Europei si potranno giocare nel 2021? Lo farei, non so perché non dovrei. Non penso che il virus durerà per sempre, penso che le cose cambieranno prima di quanto molti pensano

"Questo virus non cambierà il calcio"

La situazione è seria ma i contagi sono in calo, siamo più prudenti, conosciamo meglio questo virus. E poi sono ottimista, non mi piace questa visione apocalittica per cui dobbiamo aspettarci una seconda, una terza o una quinta ondata. Il calcio non è cambiato dopo le guerre mondiali, non cambierà dopo questo virus. La gente dice che il mondo non sarà lo stesso, magari ha ragione, ma allora perché non pensare che sarà migliore? Perché non pensare che saremo più pronti, o che finalmente ci renderemo conto di quanto siamo fragili davanti alla natura? Ci sono sempre delle lezioni da imparare

