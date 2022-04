Calcio

Ceferin, presidente UEFA: "Le nuove regole del Fair Play Finanziario da giugno 2022"

FAIR PLAY FINANZIARIO - Il presidente dell'UEFA ha annunciato i punti salienti del nuovo regolamento che entrerà in vigore a partire da giugno 2022: "La normativa limita la spesa per gli stipendi, per i trasferimenti e per le commissioni degli agenti al 70% delle entrate del club", la principale novità anticipata da Ceferin.

00:00:40, un' ora fa