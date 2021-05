Nonostante l’idea Superlega sia praticamente naufragata sul nascere – anche se resta da risolvere la grana Juventus, Real Madrid, Barcellona che non hanno ancora preso distanza dal progetto Super League –è pronto ad ingaggiare nuove battaglie per ostracizzare alcune iniziative che tendono a minare gli equilibri del calcio così come lo conosciamo. Nel mirino del numero uno della UEFA c’è in particolare la proposta avanzata dal presidente della FIFA Gianni Infantino , di far giocare ogni due anni la Coppa del Mondo. Un’iniziativa che Ceferin, come spiega in un’intervista al quotidiano portoghese- è pronto a combattere anche con decisioni drastiche, come quella ad esempio che le Nazionali sotto l’egida della UEFA possano non prendere parte al nuovo mondiale biennale.