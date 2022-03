Se stabiliscono che la Uefa è un monopolio, i tre club (Juventus, Real Madrid e Barcellona, ndr) si facciano pure la loro Uefa, giochino le loro competizioni. Perché vogliono stare nelle nostre? Vogliono stare qui e là, ma là non esiste, è un luogo metafisico. Penso credano anche che il mondo sia piatto. E poi finiamola di chiamarla Superlega, chiamiamola per quel che è: la Terrible League". Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell'Uefa, Anche se con quelle tre abbiamo problemi fuori - aggiunge - in campo tutti avranno sempre gli stessi diritti. Le nostre competizioni sono sane, senza preferenze per nessuno". E su Andrea Agnelli: "Uefa e Juventus sono due istituzioni, avranno sempre rapporti corretti. Sulla persona nominata non voglio più dire una parola: è il passato". ". Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin , torna ad attaccare Juve, Real e Barça pur non nominandole mai direttamente: "". E su Andrea Agnelli: "".

Sulla guerra in Ucraina

Ad

"A soffrire sono gli svantaggiati, non i politici. In Jugoslavia nessuno fece nulla, fu terribile. Per noi sloveni durò, per fortuna, solo 10 giorni. Io non ho dovuto sparare, avevo 23 anni".

Serie A Cuadrado sul rinnovo: "Io tranquillo, voglio restare alla Juve" UN' ORA FA

Sulle sanzioni ai club

"Mi piange il cuore a punire gli atleti: non è la loro guerra, non l'hanno decisa né voluta. Ma dobbiamo mostrare unità per la pace".

Sulla chiusura del contratto con Gazprom

"Finanziariamente è costato molto. Per noi è un colpo al portafoglio, ma alla gente viene tolta la vita. Parlo tutti i giorni con Pavelko, presidente della federazione ucraina. Ho avvisato Dyukov della federcalcio russa prima di decidere: non sono un codardo, non faccio le cose di nascosto".

Euro 2028 o 2032 in Italia?

"L'Italia ha chance, ma deve fare stadi nuovi. Quei pochi rifatti sono piccoli".

Ceferin: "Superlega? Chi ci pensa vive in un mondo parallelo"

Champions League Buffon: "Gigio si riprenderà; lo aspettavano al varco" 2 ORE FA