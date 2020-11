Calcio

Ceri, lacrime e dolore: Napoli piange Maradona

Migliaia di tifosi, e non, napoletani si sono riversati in strada a piangere per Diego Armando Maradona, scomparso a 60 e capace di scrivere pagine indimenticabili nella storia del calcio e proprio di Napoli

