Cesare Casadei finalmente protagonista in positivo con la maglia del Chelsea Under 21: dopo il debutto da dimenticare - con l'espulsione a lui comminata in occasione del match di EFL Trophy contro il Sutton United - il prodotto del vivaio dell'Inter è riuscito a rifarsi contro l'Everton.

Nel match vinto per 2-0 dai giovani Blues, Casadei è riuscito a firmare una rete, facile facile, con il destro sull'assist dalla destra del compagno di squadra, Omari Hutchinson. Un buon modo per rifarsi e bagnare il debutto in Premier League 2. Il Chelsea, dopo cinque partite, ha collezionato 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Ricordiamo che Cesare Casadei, classe 2003 e uno dei prospetti migliori del calcio nostrano, è stato venduto dall'Inter al Chelsea nell'ultima finestra di calciomercato per 15 milioni di euro più 5 di bonus. Un vero e proprio colpo di mercato, uno dei piò onerosi in uscita dall'Italia.

