Terminata la fase preliminare con il ritorno degli ultimi playoff, il roster delle "magnifiche 32" squadre della Champions League 2020-2021 può dirsi completato. Spazio, quindi, giovedì 1° ottobre alle 17 a Nyon, agli attesissimi sorteggi degli 8 gironi. Come sempre, nella fase a gruppi le squadre si affronteranno in gara di andata e ritorno e, ad accedere agli ottavi di finali saranno le prime due classificate. La terza "retrocederà" in Europa Legue. Confermate le 5 sostituzioni e, per questo motivo, i 23 convocabili in distinta.

Juventus, Inter, Atalanta e, un'unica variazione al tema: al posto del Napoli, ci sarà la Lazio. Fatta eccezione per il club bianconero, inserito in prima fascia come testa di serie, tutte le altre saranno inserite in terza. In generale, la prima fascia è formata dai detentori di Champions ed Europa League (Bayern Monaco e Siviglia), oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono dettate dai coefficienti dei club, che corrispondono al valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni in Europa. Le partite, causa Covid, verranno giocate - almeno inizialmente - a porte chiuse.