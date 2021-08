Alle ore 13.00 si è tenuto il sorteggio del secondo turno preliminare della Champions League di calcio femminile. Le sfide vedranno protagoniste 24 compagini che si giocheranno gli ultimi 12 posti a disposizione alla fase a gironi insieme al Barcellona (campione in carica) e a Paris Saint-Germain, Bayern München e Chelsea già qualificata di diritto.

Il format è il seguente: il secondo turno è suddiviso in due percorsi (Campioni e Piazzate). In entrambi i casi si parla di match d’andata e ritorno, previsti il 31 agosto/1 settembre e l’8/9 settembre.

Percorso campioni

Sparta Praha (CZE) – Køge (DEN)

Osijek (CRO) – Breidablik (ISL)

Vllaznia (ALB) – Juventus (ITA)

Twente (NED) – SL Benfica (POR)

Apollon LFC (CYP) – WFC Kharkiv (UKR)

Servette FC Chênois (SUI) – Glasgow City (SCO)

Vålerenga (NOR) – Häcken (SWE)

Percorso piazzate

Levante (ESP) – Lyon (FRA)

Arsenal (ENG) – Slavia Praha (CZE)

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)

Wolfsburg (GER) – Bordeaux (FRA)

Rosengård (SWE) – Hoffenheim (GER)

La Juventus, dunque, affronterà le albanesi del Vllaznia, con andata in trasferta e ritorno tra le mura amiche. Un impegno non impossibile per le bianconere che puntano chiaramente a essere presenti nella fase a gironi, dopo aver raccolto due successi importanti nel primo turno preliminare della massima competizione continentale, ovvero contro il Kamenica Sasa (12-0) e il St Pölten (4-1).

Calendario della stagione

Secondo turno

Andata: 31 agosto/1 settembre

Ritorno: 8/9 settembre

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare

