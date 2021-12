È storia per la Juventus femminile, che nella Champions League 2021-2022 di calcio femminile ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, sconfiggendo per 4-0 le svizzere del Servette. La Campionesse d’Italia giungono a questo punto della competizione per la prima volta nella storia, chiudendo al secondo posto nel gruppo A: arrivo a pari punti con il Wolfsburg e il Chelsea, le tedesche (che oggi hanno travolto le inglesi per 4-0) chiudono al comando in virtù di una migliore differenza reti negli scontri diretti.

Avvio subito in discesa per le bianconere, che trovano la via del gol già al 12′ grazie a Lina Hurtig, capace di approfittare di un assist di Barbara Bonansea. Le padrone di casa continuano a spingere in fase offensiva, trovando al 21′ un calcio di rigore, trasformato dalla solita Cristiana Girelli, per il 2-0 con cui si è tornati negli spogliatoi.

Nella ripresa la formazione allenata da Joe Montemurro ha mantenuto alto il ritmo di gioco, ma al 62′ è arrivata la notizia del momentaneo 3-0 del Wolfsburg contro il Chelsea, un risultato che permetterebbe alle bianconere di accedere comunque alla seconda fase, ma al secondo posto. Dopo qualche conclusione fuori misura, Hurtig ha ottenuto un altro rigore, con Girelli che ha realizzato la doppietta personale. Il 4-0 viene timbrato da Agnese Bonfantini proprio al 90′.

Il sorteggio dei quarti di finale si svolgerà lunedì 20 dicembre (ore 13.00): la Juventus pescherà una tra PSG, Barcellona e Lione. I quarti di finale sono previsti a fine marzo: sarà un accoppiamento durissimo per le bianconere, che avranno il compito di provarci, anche perché la Finale si giocherà proprio all'Allianz Stadium.

