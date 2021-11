Juventus tiene in piedi il discorso qualificazione fermando in casa il Wolfsburg, l'avversario diretto per il 2° posto. Si è chiusa infatti l'andata del Gruppo A che vede le bianconere occupare il 3° posto con 4 punti, a -3 dal Chelsea capolista e a -1 dalle tedesche. Una sconfitta oggi, allo Stadium, avrebbe significato addio ai sogni di gloria per la squadra di Montemurro che invece punta ancora ai quarti di finale. Dopo la vittoria contro il Servette e la sconfitta casalinga contro il Chelsea , latiene in piedi il discorso qualificazione fermando in casa il, l'avversario diretto per il 2° posto. Si è chiusa infatti l'andata del Gruppo A che vede le bianconere occupare il 3° posto con 4 punti, a -3 dal Chelsea capolista e a -1 dalle tedesche. Una sconfitta oggi, allo, avrebbe significato addio ai sogni di gloria per la squadra diche invece punta ancora ai quarti di finale.

Cronaca

Si parte subito molto aggressive e la Juventus passa in vantaggio al 22' con Cristiana Girelli ben imbeccata da Arianna Caruso. Le tedesche però non stanno guardare e, anzi, trovano subito il pareggio con Lattwein. Il Wolfsburg tiene il pallino del gioco e nella ripresa riesce a ribaltare il risultato con la rete della solita Wassmuth. Le ospiti cercano anche il raddoppio, ma nonostante i diversi tentativi si rimane sul 2-1. Al 90' il Wolfsburg rimane in 10 per la doppia ammonizione comminata a Rauch e, proprio, nel recupero arriva l'insperato pareggio, ancora con Girelli che realizza la doppietta personale.

Champions League femminile Bonansea non basta: il Chelsea batte 2-1 la Juventus 13/10/2021 A 21:53

Tabellino

Juventus-Wolfsburg 2-2 (1-1 primo tempo)

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (71' Hyyrynen), Gama, Salvai, Boattin; Rosucci (67' Hurtig), Junge-Pedersen, Caruso (77' Bonfantini); Bonansea (77' Staskova), Girelli, Cernoia. All. Joe Montemurro

WOLFSBURG (4-2-3-1): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Wassmuth (66' van de Sanden), Huth, Knaak (66' Bremer, 90+5 Starke); Roord (90+2 Svava). All. Tommy Stroot

Marcatori: 22' e 90+1 Girelli; 25' Lattwein, 65' Wassmuth

Arbitro: Anastasija Pustovojtova

Ammoniti: 15' Lattwein, 29' Rosucci, 38' Oberdorf, 47' Wedemeyer, 56' Rauch

Espulsi: 90' Rauch (W)

