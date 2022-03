Barcellona ha di nuovo battuto il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Le ragazze di Jonatan Giráldez l'hanno giocata come se fosse una finale e hanno dato una manita alle rivali di Madrid. A segno Mapi León, Aitana Bonmatí, Pina, Putellas e Caroline Hansen. E dire che in avvio di ripresa il Real si era trovato sul 2-1 con i gol di Carmona e Zornoza, sognando la Remuntada, trovandosi però nell'incubo di subire quattro reti nel giro di 18 minuti. Il Barça è la prima semifinalista, in attesa del grande ritorno Dopo il 3-1 dell'andata, ilha di nuovo battuto ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Le ragazze di Jonatan Giráldez l'hanno giocata come se fosse una finale e hanno dato unaalle rivali di Madrid. A segno Mapi León, Aitana Bonmatí, Pina, Putellas e Caroline Hansen. E dire che in avvio di ripresa il Real si era trovato sul 2-1 con i gol di Carmona e Zornoza, sognando la, trovandosi però nell'incubo di subire quattro reti nel giro di 18 minuti. Il Barça è la prima semifinalista, in attesa del grande ritorno tra Lione e Juventus dopo il 2-1 delle bianconere all'andata

Che il Barcellona si sia qualificato alla semifinale di Champions League non è tanto una notizia, considerando che sono le campionesse in carica... La notizia è stata quella riguardante il pubblico presente al Camp Nou per questa partitissima. 91.553 tifosi per seguire questo Clásico al femminile, anche se la divisione femminile del Real esiste solo dal 2020. Questo è il nuovo record assoluto di spettatori per una partita di calcio femminile (a tutti i livelli), record che apparteneva alla sfida USA-Cina del 1999.

