potrebbe ridisegnare una volta per tutte l’orizzonte del calcio femminile italiano. Le bianconere hanno stracciato ogni pronostico nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, Lione-Juventus, una partita che. Le bianconere hanno stracciato ogni pronostico nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, ribaltando le Leonesse 2-1 grazie ai gol dell’inossidabile Cristiana Girelli e della classe ’99 Agnese Bonfantini.

Nella serata del 31 marzo la squadra di coach Joe Montemurro si caricherà sulle proprie spalle, per l’ennesima volta, il futuro del calcio femminile nostrano: al Groupama Stadium basta un pareggio per avanzare direttamente in semifinale contro il PSG. Un’impresa che costituirebbe qualcosa di monumentale, poiché colmerebbe sul campo quel gap tra professionismo e dilettantismo delle nostre calciatrici. Un passaggio, per altro, formalizzato dalla riforma dello sport, che entrerà in vigore dal 2022.

Ad

Champions League femminile Manita del Barça al Real, ma 91.553 tifosi al Camp Nou: è record 12 ORE FA

Quanto fanno paura le Leonesse?

Affondare la corazzata transalpina sarà tutt’altro che semplice: il Lione è da sempre la stella polare del calcio femminile in Europa, con diciotto Scudetti e sette Champions League (record assoluto) accumulate in 52 anni di storia. Un divario storico, economico, tecnico che affiora chiaramente a confronto delle J Women: il progetto della società piemontese è stato inaugurato solo nel 2017.

Dovessimo limitarci a confrontare il test del DNA, le giocatrici bianconere sono registrate come dilettanti, mentre quelle del Lione fanno parte della cerchia dei professionisti al pari dei loro colleghi uomini.

Juventus Women, l'anno della consacrazione?

Sul campo però, il gap tra la Juventus e l’élite europea si sta assottigliando sempre di più. Lo dimostrano i risultati e i record inanellati dalle ragazze bianconere in questa Champions: nella fase a gironi il gruppo di Montemurro si è messo alle spalle il Chelsea classificandosi secondo a pari punti col Wolfsburg, per poi battere il Servette 4-0 negli ottavi di finale e stupire il mondo con la vittoria in rimonta sulle Leonesse.

Merito della continuità progettuale e sportiva infuse dalla società sin dalla nascita di questo collettivo; merito di due allenatori, Rita Guarino prima e Joe Montemurro poi, affermatisi come menti brillanti nell’olimpo del calcio femminile. Merito anche dello zoccolo duro tutto italiano (da Gama a Girelli, passando per Bonansea, Cernoia e Boattin) su cui sono state innestate risorse di assoluto talento.

La striscia di imbattibilità della Juventus Women ha fatto eco in tutto il mondo: 54 gare di Serie A senza subire sconfitte, dal marzo 2019 (nel match contro il Sassuolo) al febbraio 2022 (Sconfitta contro l’Empoli), mantenendo una portentosa percentuale di vittorie sul 94% (51 vittorie, 3 pareggi).

L'effetto Camp Nou

In Champions la Juve ha faticato maggiormente, essendo reduce da tre eliminazioni consecutive ai sedicesimi di finale. Ma nella settimana che ha messo più che mai in luce la loro realtà grazie al record mondiale di spettatori per una partita di calcio femminile fatto registrare al Camp Nou (91,553 persone hanno seguito il Clasico Barcellona-Real Madrid), le ragazze di Montemurro partono per Lione con la sempre più concreta speranza di un’impresa.

Quello del Camp Nou è un dato inarrivabile per l’Italia, che tuttavia ha cominciato a fornire parecchi stimoli positivi nei confronti della Juventus Women: i 40mila spettatori presentatisi allo Stadium per Juventus-Fiorentina del marzo 2019 rimangono una pietra miliare nella storia di questo progetto.

A Lione invece si prevede la vendita di circa 20mila biglietti, di cui 150 comprati da famiglia e amici di Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juve. Nata e cresciuta a Lione, con cui ha vinto anche la Coppa dalle Grandi Orecchie 2017-18, quello di giovedì sarà un appuntamento clou soprattutto per lei:

Lione? È bello essere tornata qui dove sono nata. Domani avremo grande determinazione, spirito e cuore. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza e vogliamo giocarcela,

Guadagni: il gap con calcio maschile e Lione

Un progetto che respira e ragiona su unità economiche nettamente ridotte rispetto alla controparte maschile. Lo status di dilettanti - destinato a decadere a breve dalla stagione 2022-23 grazie alla riforma dello sport firmata dal governo Draghi – di certo non aiuta a gonfiare compensi e mercato delle calciatrici. In Italia, il regolamento impone un tetto salariale di 30mila euro lordi l’anno per le donne. Un incasso destinato a raddoppiare aggiungendo anche rimborsi spese, bonus di rendimento e sponsorizzazioni pubblicitarie. Niente di comparabile con i grassi ingaggi dei calciatori bianconeri: se Matthijs de Ligt, il giocatore più pagato della Juventus, guadagna 8 milioni annui + 4 di bonus, Barbara Bonansea tocca i 65-70mila euro lordi a stagione (secondo La Stampa).

Barbara Bonansea Credit Foto Getty Images

In attesa dell’imminente sbarco nel mondo del professionismo, che dovrebbe liberalizzare il monte ingaggi delle bianconere, fa impallidire anche il confronto con le retribuzioni delle Leonesse: il Lione spende tra i 4 e i 5 milioni l’anno nella gestione del suo apparato calcistico femminile, circa il quadruplo rispetto alla Juve. Tra le giocatrici francesi, la più pagata è Wendie Renard con 37mila euro lordi mensili (ciò che una juventina arriverebbe a guadagnare in quasi un anno), poi Hegerberg con 35 mila e Cascarino con 30 mila. I salari lordi dunque, si aggirano attorno ai 400mila euro per stagione. Una differenza abissale.

La Juve di Joe Montemurro

Ma come si presenta la Juventus Women a questo cruciale spartiacque? Stiamo parlando di un gruppo che gioca in piena fiducia, e questo è gran parte merito del nuovo tecnico Joe Montemurro. Australiano, 52 anni, ha ricevuto il testimone da Rita Guarino, che la scorsa estate aveva scelto la panchina dell’Inter. Montemurro ha impiegato poco ad applicare sul campo la sua idea di calcio offensivo, sviluppato sulla larghezza e sulla spinta delle proprie ali e mezz’ali. Le bianconere quest’anno hanno dominato per cinismo e concretezza, con un 4-3-3 elastico in fase di possesso e non possesso, in grado di scardinare gli assetti dell’aristocrazia europea.

Contaminato dal calcio totale di Cruijff e Sacchi, il nativo di Melbourne ha prolungato la striscia d’entusiasmo dalla sua avventura sulla panchina dell’Arsenal, culminata con la vittoria della Premier League 2018/19. “Giocano in casa e hanno avuto otto giorni di riposo, dobbiamo essere realistici e dirlo: sono favorite. Noi però siamo qui per giocarcela”, ha commentato Montemurro nella conferenza stampa della vigilia. “Affrontiamo tutte le sfide per vincere e non penseremo a difendere il 2-1. Sono contento che le ragazze abbiano sposato questa mentalità, poi dovremo essere bravi a gestire”.

Juve senza gioco e centrocampo da 4 anni: come ripartire?

Champions League femminile Juventus, 0-0 d'oro col Chelsea: quarti ancora possibili 08/12/2021 A 22:41