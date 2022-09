Vietato abbassare la guardia quando si parla di Champions League. I campioni lo sanno, che con il suo Bayern Monaco l'ha alzata al cielo due volte in carriera, non fa eccezione. L'attaccante tedesco ha tenuto alta la tensione a DAZN Germania in vista della sfida con l'Inter, match d'esordio nella competizione per le due compagini: "Ho giocato qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno, ma colpisce sempre per la sua grande storia. Spero in un buon risultato, questo è certo.. In una fase a gironi come quella di quest’anno, la prima gara è sicuramente molto importante per la fiducia e per il iniziare bene il torneo" Da capire quanto il derby perso influirà psicologicamente sui nerazzurri , mentre i bavaresi sono incappati nell'ultimo di turno di Bundesliga in un inaspettato pareggio contro l'Union Berlino.