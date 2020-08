Dopo aver superato il Real Madrid agli ottavi di finale e con il Lione in vista, gli inglesi vedono la semifinale di Champions. Guardiola ha parlato di fallimento senza la vittoria della coppa: è il momento buono?

"Se non vinco la Champions con il City avrò fallito". Prima del match di ritorno contro il Real Madrid Guardiola è stato chiaro. Non un passo indietro, nessuna ricerca di alibi. Un'esposizione chiara che rischia di rivoltarsi contro il tecnico catalano: parlare di fallimento vuol dire metterci la faccia, mostrare a tutti che la coppa è quasi un'ossessione, oltre che un obiettivo. Sarà la ferita per non esserci riuscito lontano da Barcellona, sarà che il Manchester City non ha mai alzato la coppa dalle grandi orecchie. Ma dopo aver dominato in Premier League, prima dell'uragano Liverpool di questa stagione, per i Citizens è tempo di diventare grandi anche in Europa.

Prova di forza, ora il Lione

Sarà l'anno buono? Difficile fare previsioni in questo calcio d'agosto. Ma la sensazione, vedendo il doppio confronto con il Real Madrid, è che gli uomini di Guardiola abbiano la stoffa per provarci finalmente sul serio. Un doppio 2-1 contro i campioni di Spagna a distanza di mesi tra andata e ritorno è un messaggio chiaro ai naviganti. Perché gli episodi contano, vero. E nel match dell'Etihad hanno avuto un ruolo determinante, con gli errori di Varane che hanno spalancato le porte agli inglesi. Ma l'autorevolezza con cui il City si è imposto nel doppio confronto, contro una squadra che si esalta nei palcoscenici europei, la dice lunga sul percorso di crescita di questa squadra. Che non può non aver sorriso vedendo il verdetto dell'Allianz Stadium: sarà il Lione l'avversario dei quarti di finale.

Rivale ovviamente ampiamente alla portata degli uomini di Guardiola. È saggio e prudente tenere i piedi per terra e non allontanare lo sguardo dal prossimo match in calendario, ma l'acquolina in bocca non può non venire. Il City intravede la semifinale e ha le spalle larghe dopo aver superato il Real grazie alla forza delle idee del suo tecnico, a un pressing organizzato ed efficace e alle giocate dei suoi campioni. Il primo grande scoglio è superato, ora Guardiola deve tenere alta la guardia. L'eventuale semifinale sarà un'altra sfida stellare, con Bayern o Barcellona in arrivo. Pep non ha intenzione di fallire e ha tutto per coronare il sogno di un popolo. E un'ossessione personale.

