Borussia Monchengladbach-Inter, match della quinta giornata del Girone B di Champions League 2020-21 andato in scena al Borussia Park si è concluso sul punteggio di 2-3. Gara arbitrata dall'olandese Danny Makkelie. Le reti dei nerazzurri sono state firmate da Darmian e Lukaku (doppietta), ai tedeschi non è bastata una doppietta di Plea. Nel finale annullato un altro gol a Plea per fuorigioco attivo di Embolo. Grazie a questa vittoria i nerazzurri di Antonio Conte, ultimi in classifica con 5 punti, rimangono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Il destino dell'Inter si deciderà all'ultima giornata: annullato un altro gol a Plea e sperare che Real Madrid-Borussia Moenchengladbach non finisca in parità. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Si sporca i guantoni per la prima volta al 32' con un'uscita bassa sicura. Parata super sul sinistro in diagonale di Thuram. Non può nulla sui gol di Plea.

Milan SKRINIAR 5,5 - Si perde Plea una sola volta ma l'errore è da matita blu perché l'attaccante del Gladbach firma l'1-1 troppo comodamente. Nella ripresa ritrova sicurezza e non sbaglia più.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Il più sicuro della linea difensiva dell'Inter. Va in sofferenza solo in una circostanza nell'uno contro uno e rimedia un giallo, ma è l'unica macchia nel contesto di una buona gara.

Alessandro BASTONI 6 - Parte bene giocando con la solita autorità e disinvoltura, poi Lazaro lo mette in difficoltà. Ha personalità da vendere che lo porta a rischiare giocate molto pericolose. Merita comunque la sufficienza.

Matteo DARMIAN 7 - Devastante e imprendibile sulla corsia di destra, senza ombra di dubbio il migliore dei nerazzurri. Sblocca il risultato con un destro sporco che inganna Sommer ed è sempre concentrato.

dal 60' Achraf HAKIMI 6,5 - Conte lo lascia ancora in panchina ma il marocchino, quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto. Suo l'assist per il secondo gol di Lukaku. Attento anche in fase di ripiego.

Nicolò BARELLA 6 - Elettrico in mezzo al campo, persino troppo. Dà il suo contributo come sempre in termini di corsa e inserimenti, ma rimedia un cartellino giallo evitabile. In questo tipo di partite deve imparare a tenere i nervi saldi.

Marcelo BROZOVIC 6 - Cerca di dare ritmo alla manovra dell'Inter ma lo fa a ritmi troppo bassi. Rientrato dopo la positività al Covid-19, sembra ancora lontano dalla migliore condizione. Ma la palla in profondità per il gol dell'1-2 di Lukaku è sua. Prezioso nel concitato finale in fase di interdizione.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Fa due cose molto importanti: confeziona l'assist per il gol di Darmian e ruba la palla da cui nasce la rete di Lukaku. In mezzo al campo lotta come un leone e finisce in crescendo.

Ashley YOUNG 5,5 - Si limita a tenere la posizione (tranne una conclusione larga di poco in avvio) e a dare una mano in fase difensiva, ma è dalla sua parte che il Borussia sfonda con più facilità.

dall'87' Ivan PERISIC s.v. - Entra in campo nel finale limitandosi a fare densità in mezzo al campo. Ingiudicabile.

Romelu LUKAKU 8 - Prezioso il suo lavoro di sponda, da un suo colpo di tacco nasce l'azione del gol di Darmian. Alla prima palla buona fulmina Sommer con un fantastico destro a incrociare, poi si ripete con una cannonata di sinistro. Bomber implacabile, punto di riferimento imprescindibile.

Lautaro MARTINEZ 6 - Si propone e si muove bene, anche se ha sulla coscienza un gol sbagliato a tu per tu con Sommer sullo 0-1 che avrebbe potuto uccidere la partita. Nella ripresa colpisce un palo clamoroso con un destro a giro.

dal 71' Alexis SANCHEZ 5 - Entra male in partita e perde un pallone sanguinoso sulla trequarti che rimette in corsa il Gladbach. L'errore, per sua fortuna, non costa caro all'Inter.

All.: Antonio CONTE 6,5 - Partita letta molto bene, nella prima mezz'ora il Borussia non ci capisce granché. Ripresa più sofferta, ma vincere al Borussia Park è un'impresa che merita di essere applaudita. E la qualificazione agli ottavi è ancora possibile.

Le pagelle del Borussia Monchengladbach

(4-2-3-1): Sommer 5; Lainer 5,5, Ginter 5,5, Jantschke 5 (dal 46' Zakaria 5), Wendt 5,5 (78' Wolf s.v.); Neuhaus 6, Kramer 6; Lazaro 6,5, Stindl 5,5 (70' Embolo 6), Thuram 6,5; Plea 7,5. All.: Rose 5,5.

