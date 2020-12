Borussia Monchengladbach-Inter, match valido per la quinta giornata del Girone B di Champions League 2020-21 andato in scena al Borussia Park si è concluso sul punteggio di 2-3. Le reti della formazione nerazzurra portano la firma di Darmian e Lukaku (doppietta), ai tedeschi non è bastata una doppietta di Plea. Nel finale annullato un altro gol a Plea per fuorigioco attivo di Embolo. Grazie a questa vittoria i nerazzurri di Antonio Conte, ultimi in classifica con 5 punti, rimangono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.