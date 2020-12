Al Borussia Park va in scena la sfida tra il Borussia Monchengladbach e l'Inter, valida per la quinta giornata del Girone B di Champions League. Partita da dentro o fuori per i nerazzurri di Antonio Conte che, per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Al momento l'Inter occupa infatti l'ultima posizione della classifica con soli 2 punti frutto dei pareggi contro il Borussia all'andata (2-2 a San Siro) e contro lo Shakhtar Donetsk (0-0). Vediamo le scelte di formazione dei due tecnici Antonio Conte e Marco Rose.