Sarebbe un errore condizionare il destino dell’allenatore all’esito odierno: Maurizio Sarri è sulla piazza da appena un anno e la Juventus non vince la Champions dal 1996. Chiederà a un Cristiano Ronaldo possessivo e nervoso di portarla oltre i propri limiti, anche se, in Europa, la legge dei solisti paga meno.

L’unico ponte che unisce Juventus e Lione è lo 0-1 dell’andata. Era il 26 febbraio, risolse Lucas Tousart. La squadra di Maurizio Sarri, che pure veniva da una fase a gironi da sette in pagella (2-2 e 1-0 con l’Atletico del Cholo, 2-1 e 2-1 alla Lokomotiv Mosca, 3-0 e 2-0 al Bayer Leverkusen), giocò molle, giocò male e solo per mezz’ora, alla fine, si agitò. Troppo poco.

La pandemia ha scombussolato piani e riferimenti. Se dal 12 giugno al 1° agosto la Tiranna si è sobbarcata 14 partite, il campionato francese è l’unico, dei grandi, ad aver chiuso i battenti in anticipo, già il 30 aprile. Dall’8 marzo i "violini" di Rudi Garcia, settimi al momento dello stop, non hanno disputato che una gara ufficiale, la finale di Coppa di Lega con il Paris Saint-Germain pareggiata 0-0 e persa ai rigori.

Champions League Juventus: i 5 ingredienti chiave per ribaltare il Lione e volare ai quarti DA 7 ORE

Sarà una Champions strana, più ghigliottina e più lotteria, puntate secche dai quarti all’epilogo, tutte a Lisbona. Lasciata la Supercoppa alla Lazio e la Coppa Italia al Napoli, Sarri si è preso lo scudetto, primo in carriera e nono consecutivo del club, con un epilogo barcollante alla Dorando Pietri. Sarebbe un errore condizionare il destino dell’allenatore all’esito odierno: «C’era Guevara» è sulla piazza da appena un anno e la Juventus non vince la Champions dal 1996. Ha incassato l’enormità di 43 gol, ha smesso di giocare, non sa ancora se e come recupererà Paulo Dybala, la lama più affilata. Chiederà a un Cristiano possessivo e nervoso di portarla oltre i propri limiti. Con l’Atletico, la scorsa stagione, ci riuscì. In compenso, pur segnando sempre e solo lui, non bastò a liquidare i monelli dell’Ajax. La legge dei solisti, imposta in patria, in Europa paga meno. In Europa le bussole sono il coraggio, il gioco. E, per fortuna o per sfortuna, gli episodi.

Le but de Lucas Tousart lors de Lyon-Juventus Credit Foto Getty Images

Garcia conosce la Juventus come le sue tasche. Ha perso Tousart, ceduto all’Hertha Berlino, ripresenta Memphis Depay, spadaccino batavo dalle stoccate velenose. A Lione il popolo gli diede una mano, il deserto dello Stadium costringerà Madama ad arrangiarsi. Le serve un 2-0, risultato che lo stato dell’unione rende complicato. Dovrà avere pazienza, che non significa speculare. Flessioni, infortuni e ruggini hanno moltiplicato i dubbi, rigato le certezze. Dovrà stanare il 3-5-2 del Lione senza scoprirsi. Le alternative sono ridotte al lumicino: in assenza di Dybala, non rimane che Gonzalo Higuain, l’ombroso Pipita che, al netto delle reti che ogni tanto distilla, ha smarrito l’allegria micidiale di un tempo.

Con la difesa, cruciale sarà il contributo del centrocampo, reparto che affiderei a Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot, più guastatore - quest’ultimo - di Blaise Matuidi, canonico lucchetto di casa Cristiano. Scritto ciò, si parla di un ottavo, mica del giudizio universale. E all’orizzonte, ammesso che la fumata sia bianca, incombe il Manchester City (per me, grande favorito) o il Real. Ma se persino il contropiede del Lione allarma, è colpa dell’andata e del periodo: urge la Juventus che fu, la Juventus che batté l’Inter. Ecco: quella non avrebbe paura, la farebbe.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it/

Play Icon WATCH Sarri: "Dopo la Lazio inconsciamente credevamo di aver vinto: è umano, ma ora recuperiamo energie" 00:02:09

Champions League Tousart punisce una brutta Juventus: 1-0 Lione, bianconeri sconfitti 26/02/2020 A 21:55