Inter-Shakhtar Donetsk, match della sesta giornata della Champions League 2020-2021 andato in scena a San Siro si è concluso sul punteggio di 0-0. Gara arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. L'Inter di Antonio Conte, in virtù di questo risultato, chiude all'ultimo posto del Girone B ed è fuori dall'Europa: sono infatti gli ucraini ad andare in Europa League. I nerazzurri recriminano per una clamorosa traversa colpita da Lautaro Martinez nel primo tempo e per una super parata di Trubin a inizio ripresa su un'incornata di Lukaku diretta sotto l'incrocio dei pali. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match..