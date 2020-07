Abbiamo posto 5 domande alla redazione di Eurosport Francia in vista della sfida tra Atalanta e PSG ai quarti di Champions. Il collega Enzo Guerini da Parigi ci ha fornito risposte molto dettagliate. Può essere un pericolo questa Dea anche per il PSG? I ritmi altri dell'Atalanta saranno un problema per una squadra ferma da tanto? Scopriamo insieme le idee di Eurosport Francia.

Ed ecco le 5 domande su Atalanta-PSG, quarti di finale di Champions League, poste ai colleghi della redazione di Eurosport Francia. Risponde Enzo Guerini.

1. Siete sorpresi di vedere l’Atalanta ai quarti di finale di Champions League?

Se me l’avessi chiesto a ottobre, ti avrei detto di sì, specialmente dopo le prime 3 partite nel girone concluse a 0 punti. Ma adesso abbiamo visto tutti di cosa è capace questa squadra. I grandi risultati che sta ottenendo in Serie A, la loro netta superiorità mostrata contro il Valencia: no, l’Atalanta non è più una sorpresa. Anzi, per certi versi mi ricorda molto l’Ajax della passata edizione.

2. Pensate che i ritmi alti dell’Atalanta e la loro aggressività possano mettere il PSG in difficoltà?

Sì, è possibile. Spesso poi quando il PSG si ritrova sotto pressione va in difficoltà. Guarda cos’è successo nella partita d’andata degli ottavi a Dortmund (2-1) o nella fase a gironi a Madrid (2-2). E’ giusto aggiungere però anche come il PSG abbia dei giocatori dalle enormi qualità tecniche, gente che può resistere al pressing dell’Atalanta. Occhio però perché per il PSG si può anche sposare bene con lo stile di gioco dell’Atalanta: se saltano il pressing, se il PSG troverà spazio per correre e per gli uno contro uno, giocatori come Neymar e Mbappé possono fare la differenza...

3. Quale giocatore dell’Atalanta dovrebbe maggiormente temere il PSG?

Ti dico Robin Gosens. Sappiamo quanto pericoloso possa essere; e il PSG ha problemi sulla fascia destra da quando Meunier ha lasciato per accasarsi col Borussia Dortmund. Lì ci sarà uno tra Kehrer o Dagba. La fascia sinistra dell’Atalanta dunque potrebbe essere un bel problema per la difesa del PSG.

4. Pensate che ci sia un giocatore (o più giocatori) di questa Atalanta che possa far bene a livello internazionale anche in una ‘big’, o semplicemente la forza di questa squadra è nel gruppo e nel suo stile di gioco?

No, penso ad esempio che uno come Duvan Zapata, col suo stile di gioco, sia uno di quegli attaccanti che può impensierire tante difese; uno che potrebbe giocare in una ‘big’. Ma quello che dici è vero: quello che rende grande l’Atalanta è il gruppo e il saper esaltare qualità di giocatori come Malinovskyi, De Roon, Pasalic, Freuler, Ilicic, Hateboer. Tutta gente perfetta nell’idea di calcio e nello stile di gioco che vuole Gasperini.

5. Pensate che la sospensione della Ligue1 possa influire sul rendimento del PSG in una partita così importante? E quanto anche l’assenza di Cavani?

Partiamo da Cavani. Quella non penso che influirà poi molto. Se il suo sostituto fosse stato Choupo-Moting, tecnicamente inferiore a Cavani, sarebbe stato un problema. Ma c’è Mauro Icardi, che è un grande attaccante e che conosce bene tra l’altro l’Atalanta! Riguardo alla sospensione del campionato, saremo in grado di darvi una risposta più precisa a fine mese, quando il PSG avrà due finali di coppa nazionale da giocare: contro il Saint-Etienne e contro il Lione. Prima di queste 2 partite ufficiali, il PSG giocherà 3 amichevoli. A inizio agosto insomma saremo in grado di fare un quadro più specifico della situazione; e comparare ovviamente la condizione atletica dei giocatori del PSG con quella dell’Atalanta.

