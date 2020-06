Addio a Pierino Prati! Trascinò il Milan in Coppa Campioni '69, con una tripletta in finale all'Ajax

Storico bomber che vestì le maglie di Milan, Roma e Fiorentina in Serie A (per un totale di 100 reti nella massima serie), oltre a vincere un Europeo nel 1968 con la Nazionale italiana. Si è spento all'età di 74 anni.

Altra perdita importante per il calcio italiano. È morto a 74 anni Pierino Prati, indimenticabile bomber della Nazionale italiana e del Milan. Con la maglia azzurra ha vinto gli Europei del 1968 (in casa) ed era nella rosa dell'Italia di Ferruccio Valcareggi che si giocò il Mondiale in finale col Brasile nel 1970.

Ben 6 le stagioni vissute da protagonista con la maglia del Milan, con il quale ha vinto un campionato (1967-1968), due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa dei Campioni nella stagione 1968-1969 (con 6 gol nella competizione). Nello specifico, segnò ben tre gol nella finale vinta a Madrid contro l'Ajax Johan Cruijff.

In Serie A giocò anche con la maglie di Roma e Fiorentina per un totale di 100 gol in 233 presenze (72 col Milan e 28 con la Roma). Vinse anche la classifica marcatori della Serie A 1967-1968 (15 reti), campionato che vide proprio i rossoneri trionfare.

A dare la notizia è stato Bruno Conti, suo ex compagno di squadra alla Roma negli anni '70.

