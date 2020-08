Agnelli: "Faremo delle valutazioni nei prossimi giorni su tutti, Sarri compreso"

Il presidente della Juventus ha parlato a margine dell'eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League contro il Lione: "Bilancio della stagione agrodolce. Dovremo fare valutazioni a 360°".

Sulla stagione e su Sarri

Il bilancio quest'anno è agrodolce. E' stata una stagione difficilissima, come ho avuto modo di dire, abbiamo ottenuto un grande risultato col nono campionato. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d'Italia. La pagina scritta da Maurizio Sarri è stata storica in Italia. In Champions è deludente per noi, per i giocatori, per i tifosi. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo ed è la Champions League. Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno, faremo valutazioni complessive, con un rinnovato entusiasmo. Con o senza l'allenatore? Certo, compreso l'allenatore: la Juventus ha questi obiettivi da onorare, in casa e all'estero. Abbiamo il migliore della storia della Champions. Dobbiamo ripartire con rinnovato entusiasmo, senza, però, dare per scontato che si vinca in Italia.

Sulla rosa

Il bilancio si fa con mister, staff, non ci si può focalizzare solo sull'obiettivo mancato. Una stagione è fatta di più obiettivi, per questo dico agrodolce. Faremo valutazioni su come ritrovare entusiasmo per la prossima stagione con voglia di vincere in tutti i campi. E' una riflessione a trecentosessanta gradi. Abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, può essere un elemento di riflessione. Le prestazioni lo sono. I cambi nello staff sono dinamiche, quando si cambia così tanto sai di rischiare e di andare incontro a difficoltà che tutto sommato abbiamo superato vincendo il nono Scudetto consecutivo.

Su Ronaldo

Sono convinto che sarà con noi. Mi risulta che il racconto del giornalista in questione su France Football sia frutto di interviste di mesi fa. E guarda un po', è su France Football prima di una gara coi francesi... No, Cristiano Ronaldo è un pilastro della Juventus.

Sui dirigenti

Se non sbaglio qualche giorno fa ho fatto grandi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini. Ora non si possono fraintendere parole di qualche giorno fa... E' un gruppo dirigente estremamente affiatato e insieme continuerà a perseguire obiettivi che devono essere perseguiti dalla Juventus. Il gruppo dirigente che ho è forte, affiatato e me lo tengo stretto.

